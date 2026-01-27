Paritarias de Comercio: cuánto cobrarán en febrero de 2026 con el acuerdo vigente + Seguir en









Sin aumentos nuevos, el segundo mes del año se mantiene con sumas fijas no remunerativas que sostienen el ingreso mensual y una revisión prevista para marzo, que será clave para el rumbo de la paritaria.

El acuerdo entre la FAECyS y las cámaras empresarias prorroga $100.000 en adicionales no remunerativos durante el primer trimestre y posterga la incorporación al básico hasta abril, salvo en Agencias de Turismo, donde se traslada a mayo.

Los empleados de comercio encaran febrero de 2026 sin nuevos aumentos salariales, pero con ingresos definidos a partir del esquema acordado a fines del año pasado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias. El entendimiento mantiene sumas fijas no remunerativas que refuerzan el salario de bolsillo y anticipa cambios relevantes a partir del segundo trimestre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El acuerdo firmado en diciembre permitió extender un esquema de compensaciones que busca contener el impacto de la inflación sobre los ingresos, en un contexto donde la recomposición del salario básico quedó postergada. Febrero funciona así como un mes de transición, a la espera de la revisión paritaria prevista para marzo.

Qué cobrarán los empleados de comercio en febrero de 2026 Por los haberes correspondientes a enero —que se liquidan en febrero—, los trabajadores del sector percibirán los mismos valores que en enero, ya que no se aplicaron nuevos incrementos porcentuales. El salario se compone de los siguientes ítems:

Un aumento del 1% ya incorporado en diciembre, correspondiente al último tramo del acuerdo semestral 2025.

Una suma fija no remunerativa de $40.000 , prorrogada para el primer trimestre.

Una suma no remunerativa adicional de $60.000 , acordada como refuerzo salarial.

Un bono extraordinario de $170.000, por única vez, exclusivo para empleados de grandes cadenas de supermercados. Este esquema sostiene el ingreso mensual sin modificar aún las escalas básicas del convenio.

Sueldo empleados de comercio: escalas vigentes en febrero de 2026 Con las dos sumas fijas incluidas, los ingresos brutos aproximados quedan establecidos de la siguiente manera:

Maestranza Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.158.852

Categoría C: $1.169.560 Administrativos Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519 Cajeros Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333 Auxiliares Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985 Auxiliares especializados Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041 Vendedores Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519 Estos montos no incluyen adicionales como antigüedad, presentismo, manejo de caja u horas extras, que pueden elevar el ingreso final. Cómo se pagan las sumas fijas y qué cambia desde abril Durante enero, febrero y marzo de 2026, los empleados de comercio seguirán cobrando $100.000 en sumas no remunerativas, divididas en $40.000 + $60.000. Al tratarse de montos no remunerativos, no generan aportes previsionales ni impactan en el aguinaldo. Según lo pactado, ambas sumas se incorporarán al salario básico a partir de abril, salvo en el caso de Agencias de Turismo, donde el pago se extenderá hasta abril inclusive y la incorporación al básico se realizará en mayo, un mes después que en el resto de las ramas. El acuerdo contempla además una cláusula de revisión en marzo, instancia en la que el gremio y las cámaras volverán a negociar en función de la inflación y la evolución de la actividad. Desde el sindicato reconocen que el esquema no corrige el atraso salarial acumulado, pero remarcan que permite sostener el ingreso en el corto plazo y ganar margen de negociación para el segundo trimestre del año.

Temas Comercio

paritarias