Fiebre por el oro: bancos globales elevan sus pronósticos y advierten posibilidad de u$s6.000 la onza









El precio del oro ya rompió récords por encima de u$s5.000 la onza por primera vez en la historia, respaldado por tensiones globales, dólar débil y tasas reales bajas.

Deutsche Bank dijo que el oro podría llegar a los u$s6.000 a fin de año. Estratégica

Las tensiones globales entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la Unión Europea e Irán, generó que los activos de refugio volviera a ganar preponderancia. Así, el precio del oro ya rompió récords por encima de u$s5.000 la onza por primera vez en la historia, y algunas proyecciones ya lo ubica en u$s6.000 a finales de 2026.

La más reciente es de Deutsche Bank dijo que el oro podría llegar a ese nivel a fin de año, impulsado por incertidumbre geopolítica, económica y fuertes compras de bancos centrales; incluso mencionó que un escenario alternativo podría llevarlo hasta u$s6.900.

Por su parte, Societe Générale también elevó su proyección a u$s6.000 para fin de año, aunque consideró que esa estimación podría ser “conservadora”. Goldman Sachs actualizó su pronóstico al alza, viendo precios de u$s5.400 la onza hacia fin de 2026, citando mayor demanda de inversores privados y bancos centrales.

Otra proyección fue la de Morgan Stanley que prevé un rally continuado con un objetivo de u$s5.700 la onza en la segunda mitad de 2026.

Fibre por los metales preciosos: la plata se sube al podio La plata después de dispararse casi un 150% el año pasado, tampoco encuentra techo y cotiza por encima de los u$s100. En Citi prevén un fuerte potencial alcista adicional y anticipan otro aumento del 30% al 40% en las próximas semanas, elevando su precio objetivo a 0-3 meses a u$s150 por onza.

"Seguimos siendo tácticamente alcistas y actualizamos nuestro objetivo de precio a 0-3 meses a 150 dólares", aseguran en la firma, debido al apoyo continuo de mayores riesgos geopolíticos y las renovadas preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal (Fed), que están impulsando una fuerte demanda de inversión y especulativa.

