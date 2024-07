Héctor Laplace, de AOMA: "El RIGI es para inversores externos y en desmedro de todos los argentinos"

“Existen sobrados ejemplos lo que significa la Ley de Inversiones Mineras que, sin dudas, no tenía incentivos importantes para los proveedores. Pero me permito recordar que en 1993 cuando esta Ley se votó por unanimidad de todos los partidos que tenían representación en las cámaras de diputados y senadores, se pretendía dar seguridad jurídica a los Inversores”, dijo al inicio del evento organizado en Mar del Plata.

“A partir de esa Ley empezaron a venir las inversiones y había muchas cosas que no se habían tenido en cuenta. Recuerdo cuando vinieron los primeros módulos para los campamentos de los primeros proyectos bajo este paraguas de inversiones, se traían del exterior, pero esto se hacía en Argentina también. Entonces dijimos que paren la mano, porque si algo tenemos en claro es que hay que darle valor agregado a la actividad”, continuó el secretario general de AOMA , y agregó que sino “nos vamos a dedicar a ser exclusivamente un país extractivista, y el valor agregado lo van a aplicar otros países más bichos que nosotros, como China, que le mandamos el litio y después vamos a importar y comprar los celulares”.

También hizo hincapié en que “darle valor agregado no es porque querramos tener más o menos afiliados, porque darle valor agregado es darle trabajo a los argentinos”.

image.png

En relación a la temática que daba nombre a la mesa, Laplace indicó que “quienes adhieran al RIGI de ingreso bruto va a pagar 0%, IVA 0%, estadística 0%, impuesto país 0%, derecho a importación 0%, exportación 0%, tasas municipales 0%, de ganancias un 25% con el descuento de que la Industria Nacional paga 35%, regalías solamente el 5%, y acá me voy a detener en algo que termina resultando en el Congreso, dónde algunos diputados y senadores seguramente pasaron a ser héroes nacionales, y hay otros que defienden una causa noble pero que pasaron a ser villanos”.

Por qué el sindicato de minería rechaza el RIGI

“¿Por qué decimos esto? Ganancias es lo que se coparticipa con las provincias, y regalías es lo que queda en las provincias, y se subió del 3 al 5%. La conclusión es clara: Resolvimos los ingresos económicos en las provincias y al país que le vaya como le vaya”, sostuvo, y explicó que “cuando se habla de proveedores se habla de pymes, y ustedes recién me escucharon un montón de 0%. Hay pymes que tienen más de 100 años en nuestro bendito país, ingresos brutos pagan el 6%, ganancias el 35%, IVA pagamos todos el 21%, tasas de estadísticas pagan el 3%, impuesto país pagan el 17,5%, derechos de importación en promedio el 13%, exportación en promedio el 16%. En líneas generales, esto para que entiendan que es este régimen que no es ni más ni menos para inversores externos, y me sobran los dedos de las manos, y en desmedro de todos los argentinos”.

Gremio AOMA alerta que mineras suspenden órdenes de compra

En la misma línea, recordó: “Nuestra Asociación Obrera Minera Argentina se ha manifestado en contra desde el primer día. Si estamos de acuerdo que las leyes están y hay que cumplirlas. Que quizá estamos en una etapa en la que se requieren dólares en la Argentina, quizá tengamos que dar incentivos, pero esto no es dar incentivos, es regalar y saquear nuestros recursos naturales. Y acá también tenemos que plantear un miedo, porque ustedes saben que adquirir la licencia social no es tarea sencilla. Ahora, si no nos van a dejar nada, quién va a ir a poner la cara para sostener la licencia social de la que tanto necesitamos. Y esto, creo, es uno de los temas que se nos vienen encima. Se modificó en el Senado el 20% de garantías para la industria nacional, pero esto no nos garantiza nada porque también hay que leer la letra chica. Les cuento, hoy ya tenemos empresas multinacionales que están asentadas en el país, ya han inventado proveedores. Hay empresas que suspendieron todas las órdenes de compra desde que empezó a discutirse el RIGI. Ya se han creado empresas de proveedores de otros países, generalmente ligadas al inversor principal, y digo ¿Y los argentinos?”

“Dicen que van a tener que competir -continuó Laplace-, pero yo me permito recordarles algo, para que nos entendamos entre todos. Ustedes recordarán hace seis u ocho meses cuando nuestros compañeros, amigos de Chile venían a comprar a Mendoza, San Juan, Neuquén. Yo me permito contarles que hoy los argentinos vamos a comprar a Chile, porque hemos dejado de ser en escasos seis meses un país competitivo. Y siguiendo este lineamiento, nuestros proveedores y empresas no van a ser competitivas en el mercado mundial, y nos vamos a minar de empresas proveedoras y productos de afuera”.

Héctor Laplace críticó a periodistas

En relación a las preguntas que se pueden hacer “alguno de los periodistas que nos tuvo en jaque estos últimos 30 días desde que nuestra Asociación se pronunció en contra”, sobre si “ustedes, organización sindical posibilitan las inversiones van a tener más trabajadores, más inversores y más afiliados y más plata”, Laplace recordó que aparte de “ser dirigentes sindicales somos argentinos, y lamentamos profundamente lo que ha pasado en nuestro Congreso Nacional. La verdad, con total honestidad y desde nuestra óptica, esto no va a ayudar a la República Argentina”.

image.png

“La frutillita del postre después de todos esos ceros que les comenté, ahora bienes personales que son para los de arriba, y no se olvidaron igual de los laburantes, vamos a volver a pagar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Indudablemente las políticas que se manejan hoy en el Gobierno Nacional y con la influencia de algunos villanos que tenemos en algunas Provincias, claramente se va a beneficiar a unos pocos, en desmedro de todos los argentinos”, indicó al analizar las decisiones tomadas por el Congreso.

Laplace: "No estamos en contra de la inversión externa, pero sí de que se la lleven toda"

Llegando al final de su alocución, Laplace recordó que hace días atrás, en la Expo San Juan de Panorama Minero dijo lo mismo. "Hasta aquí hemos puesto la cara, hemos venido a lo largo y ancho del país. Ustedes saben que desarrollar la actividad minera tiene muchas contras, y siempre pusimos la cara en aras de ir adelante con nuestra actividad. Y no solo en la Argentina, sino también en el exterior. No estamos en contra de la inversión externa, pero sí de que se la lleven toda. Entonces no sé si vamos a tener la entereza para ponernos por delante de nuestra actividad, cuando del otro lado estamos viendo lo que se legisla en nuestra República Argentina”, enfatizó.

Expo San Juan Minera acto inauguración Gentileza Voces Paralelas

Para finalizar, hizo hincapié en que “esto no va a ser desarrollo, por lo menos desde la opinión de nuestra organización, sino va a ser saqueo de nuestros recursos naturales”, y volvió a agradecer a “quienes están presentes, a los compañeros del secretariado nacional y de las seccionales de la Provincia de Buenos Aires, y por permitirnos estar en este evento”.