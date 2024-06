Héctor Laplace, de AOMA, volvió a rechazar el RIGI: "Quedan afuera nuestras pymes"

No al RIGI. “Fuimos a jugar de visitantes la semana pasada a San Juan, con toda la tribuna en contra, pero nuestra Asociación ha dicho la verdad", dijo Héctor Laplace.

El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace , volvió a rechazar el RIGI en la minería y advirtió que no solo deja afuera de los beneficios a las pymes, sino que sin que esté aprobado ya lo quieren extender a otras ramas del sector.

“Cuando hablo de Ganancias, que es un impuesto coparticipable, hay gobernadores van a permitir que les quiten ese 10% coparticipable. Esto, además, ya hay un reclamo de la Unión Industrial Argentina dónde están pidiendo que estos beneficios se extiendan para la exploración, es decir, todavía no tienen el RIGI y ya están pidiendo más”, sostuvo, y agregó: “Siempre hemos peleado por darle valor agregado a nuestros productos, si es justo que les reconozca que como trabajadores mineros defendemos nuestra actividad, y quiero ser muy claro y honesto con ustedes. Pero aquí lo que nos tenemos que preguntar es si este RIGI es realmente desarrollo, y lo pondría en la balanza, a ver si esto no es saqueo de nuestros recursos naturales, y con esto no podemos estar de acuerdo”.

Laplace recordó que en la apertura de la Expo San Juan Minera de la pasada semana habló contra el RIGI y explicó que fue por todo lo enunciado. “Fuimos a jugar de visitantes la semana pasada a San Juan, con toda la tribuna en contra, pero nuestra Asociación ha dicho la verdad. Podemos estar de acuerdo con nuestra actividad y somos los primeros defensores de nuestra actividad y de que las cosas se hagan bien, pero en esta no nos van a encontrar, porque nunca vamos a estar de acuerdo con el saqueo de nuestros recursos naturales”, sentenció.