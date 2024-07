Jerónimo Shantal, director de Minería de Mendoza: "Hay que involucrar a la comunidad en los controles"

reveló el cambio en la percepción de la minería , el impacto del RIGI para potenciar proyectos, la posiblidad de aprovechar el know how de empresas sanjuninas, las nuevas tecnologías aplicadas y los controles a la actividad y la necesidad de contar con el apoyo de los medoncinos para atraer más inversiones. “La confianza genera credibilidad y la credibilidad genera licencia social” , afirmó Shantal.

En diálogo con el programa radial Creación Renovable , de la Cámara Minera de San Juan, Shantal reveló el cambio en la percepción de la minería , el impacto del RIGI para potenciar proyectos, la posiblidad de aprovechar el know how de empresas sanjuninas, las nuevas tecnologías aplicadas y los controles a la actividad y la necesidad de contar con el apoyo de los medoncinos para atraer más inversiones. “La confianza genera credibilidad y la credibilidad genera licencia social” , afirmó Shantal.

Jerónimo Shantal: La verdad es que hemos notado muchos cambios en estos primeros seis meses del año y hablamos de modificaciones no solo nivel estructural y normativo, sino también político y social. Hemos visto cambios en la comunidad. La comunidad empieza a aceptar la actividad y a la industria, quizás por una coyuntura existente, quizás por una cuestión económica o porque hoy la gente accede a información que antes, hace 20 años atrás, no podía acceder.

Periodista: ¿La gente de Mendoza quiere minería?

Jerónimo Shantal: Puedo decirte que hoy en día tenemos un programa totalmente distinto. La gente quiere minería, principalmente Malargüe, que es un departamento históricamente minero, y nos está yendo muy bien. La recepción de la gente en Malargüe ha sido muy buena, nos reciben siempre muy bien. Ayer viernes hemos estado todo el día en talleres comunicativos con la comunidad. La verdad que vemos muy positivo también el accionar y la participación de las empresas, inversores que están viniendo a Mendoza y que ven con augurios todas las acciones de fomento que estamos realizando.

Periodista: Estuvieron en la Expo San Juan Minera, son parte de la Mesa del Cobre, hemos visto que Mendoza encaró el año minero de una manera muy intensa con el digesto, ¿qué hace falta para que la minería sea parte de la habitualidad del mendocino?

Jerónimo Shantal: Falta mucho trabajo en educación, en comunicación. La gente necesita creer en los controles y es lógico que eso suceda, porque quizás no se había difundido, entonces ahora estamos haciendo un trabajo de comunicar los controles, igual estamos reforzándolos los mismos con un equipo nuevo, con un gran fortalecimiento y modernización de la Dirección de Minería y bueno, era necesario llegar a la gente. No solamente comunicando que se están haciendo los controles, que se van a seguir reforzando, sino también involucrar a la comunidad en los controles, que creo que es donde el factor confianza, como vos lo decías, es fundamental, porque la confianza genera credibilidad y la credibilidad genera licencia social, que creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de minería en una comunidad determinada.

Periodista: ¿Hay un know-how adquirido por San Juan que puede ser aprovechado por Mendoza?

Jerónimo Shantal: Sí, por supuesto, nosotros siempre lo hemos dicho. Nosotros somos muy abiertos a las empresas y a las provincias, a los lugares donde ya tienen experiencia minera, nosotros lo hemos vivido. Hemos visto desde acá cómo crece, cómo ha crecido San Juan de la mano de la industria minera, principalmente sus empresas, sus profesionales, y obviamente que ese know-how nosotros lo tenemos que aprovechar, no solamente Mendoza, sino en todo el país. Nosotros siempre decimos lo mismo, tenemos que generar competitividad en las empresas para generar un crecimiento en las provincias, pero principalmente dentro del país, queremos que el país crezca.

Periodista: Usted presentó un libro recientemente, ¿de qué se trata?

Jerónimo Shantal: La semana pasada tuvimos la presencia del Secretario de Minería de la Nación (Luis Lucero) y la ministra de Energía y Minería (Jimena Latorre). Me acompañaron en la presentación de mi libro y firmamos un convenio con una compañía justamente para hacer capacitaciones, y también recorrimos un laboratorio muy importante. Este es un trabajo que vengo haciendo desde hace cinco años, que justamente es un trabajo de investigación y recopilación de toda la normativa vigente, existente a nivel nacional y a nivel de la provincia de Mendoza. Y no solamente mineros, sino también ambiental, todo lo que se aplica, la normativa ambiental, que se aplica a un proyecto de exploración, explotación minera. Es reunir en un solo cuerpo bibliográfico todo lo que tiene que aplicar un inversor, si tiene que venir a invertir en Mendoza.

Periodista: Todo eso en un solo libro, ¿cuántas páginas tiene?

Jerónimo Shantal: Bueno, son 900 hojas que contiene este libro, y justamente lo que buscamos es poder mostrar este contenido a la gente. Queremos que la gente entienda que no es tan sencillo hacer minería, tiene 900 páginas que cumplir, de todas las leyes, resoluciones, decretos. Entender que la minería es una de las actividades más reguladas y más controladas de la que tenemos, entonces eso también hay que comunicarlo. Obviamente la idea es que no sea un trabajo estanco, sino que se actualice todo el tiempo, por eso es un e-book, un libro digital, también va a haber papel, pero principalmente el digital es para mantener al digesto actualizado todo el tiempo.

Periodista: En San Juan la actividad minera estandarizó hacia arriba todo lo que tiene que ver con controles, seguridad, tecnología. ¿Cree que esto puede suceder en Mendoza?

Jerónimo Shantal: Sí, por supuesto que sí, en Mendoza y en todas las provincias que están trabajando en minería. Creo que esto que planteas está sucediendo en todas las provincias que desarrollan la actividad minera. La tecnología hoy nos brinda herramientas totalmente distintas de hace 15 o 20 años atrás, cuando salieron aquellas normas provinciales prohibitivas. Hoy la misma tecnología ha avanzado mucho más allá y creo que es totalmente superador y sí, por supuesto que se puede trabajar con estos criterios de sustentabilidad.

Periodista: Hablemos del RIGI, porque leímos hace poco que Mendoza se va a adherir, pero no van a dar exenciones de impuestos a las inversiones del RIGI ¿podes explicarnos por qué?

Jerónimo Shantal: Principalmente porque Mendoza ya tiene muchas exenciones impositivas, justamente de atracción de inversiones. No es que no se quiera hacer una exención, sino que ya existe, por ahí no tiene sentido por ese motivo principalmente. Pero bueno, además nosotros justamente ahora estamos trabajando en La ley Impositiva para el 2025 y el criterio de la decisión política es bajar la mayor cantidad de tasas, reducirlas, simplificarlas, también estamos trabajando en eso.

Minería Mendoza Malargüe

Periodista: ¿Cuál es el potencial del distrito minero Malargüe?

Jerónimo Shantal: Malargüe tiene un potencial enorme, limita con una de las minas subterráneas más grandes del mundo que es El Teniente, en Chile, que lleva más de 100 años trabajando. El Plan Pilares también lo desarrolló, es una faja miocena que desciende de Chile y se incorpora en Malargüe, donde la mayoría de esos son minerales de cobre y cobre sulfurado, que no necesitan sustancias para su obtención, sino que se pueden obtener por flotación. Además, tiene proyectos de baja altura. Otro beneficio es la logística, y que ha sido históricamente un departamento minero. Tiene carreras y escuelas vinculadas a la minería. Toda su comunidad está a favor del desarrollo minero: sus 10 concejales tienen en claro que buscan impulsar el desarrollo de esta industria, y están a favor de todo lo que los beneficie en ese sentido. Es una zona muy grande, muy extensa, no tiene agricultura, no tienen vitivinicultura, es una geología más parecida a la Patagonia. Son varias las condiciones que hacen que Malargüe sea ideal para extraer minerales que tenemos en Mendoza.

Periodista: ¿Los mendocinos están de acuerdo con que se desarrolle la industria minera en otros distritos que no sea Malargüe?

Jerónimo Shantal: Bueno, esa es una buena pregunta. Quizás hace un tiempo atrás te hubiese dicho que no estaban de acuerdo con el desarrollo minero. Hoy creo que la verdad es otra, escuchamos los comentarios de las personas en cada una de las acciones que hacemos. La gente nos felicita, la gente está apoyando mucho, incluso en departamentos como San Carlos, de donde soy oriundo. En General Alvear también hay mucha gente que nos escucha y quiere seguir escuchando, que nos visita. Obviamente pone sus reparos, quieren que se hagan todos los controles, quieren sumarse a los controles, y nosotros obviamente les decimos que sí. Todo esto nos pone muy contentos porque vemos que el pensamiento y el sentimiento de la gente está cambiando.