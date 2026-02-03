Minería, consumo masivo, retail y oil & gas encabezarán el crecimiento de las contrataciones en 2026, con fuerte demanda de perfiles técnicos, de liderazgo y orientados a datos, según un relevamiento de la consultora Seeds.

Minería, energía, retail y consumo masivo liderarán las contrataciones en 2026, con fuerte demanda de perfiles técnicos, de liderazgo y orientados a datos.

El mercado laboral argentino muestra señales de reactivación de cara a 2026, con un conjunto de industrias que ya anticipan un aumento sostenido en la demanda de profesionales. De acuerdo con un análisis elaborado por la consultora a partir de las oportunidades laborales creadas y aprobadas hacia fines de 2025 y el primer trimestre de 2026, el próximo año se perfila con mayores contrataciones en sectores clave como minería, consumo masivo, retail y oil & gas .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El relevamiento se basa en variables como fecha de creación y aprobación de las búsquedas, tipo de rol y nivel de seniority, y permite identificar tendencias concretas sobre cómo evolucionará la demanda de talento durante el año. Este comportamiento se inscribe, además, en un contexto macroeconómico más favorable: según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Argentina crecería un 4% en 2026, por encima del promedio regional y global.

Las industrias vinculadas a minería y oil & gas concentran una parte significativa de las búsquedas previstas para 2026. En estos sectores, las oportunidades laborales se orientan principalmente al hub de Business y Operaciones, con una marcada demanda de perfiles de Project Management y roles de liderazgo, especialmente en niveles senior y leader.

Según la consultora Seeds, de Patricia Jebsen, Muchas de estas búsquedas fueron aprobadas hacia el último trimestre de 2025, lo que anticipa proyectos de largo plazo y estructuras de gestión más robustas. Esta dinámica está asociada al ciclo de inversiones en curso: según datos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cerca del 65% del capital comprometido se concentra en minería y más del 30% en energía, con proyectos avanzados que superan los u$s30.000 millones.

La expansión de Vaca Muerta y el desarrollo de grandes obras de infraestructura energética impulsan la necesidad de capacidades avanzadas de planificación, ejecución y control, lo que explica el incremento de búsquedas de perfiles especializados en gestión de proyectos complejos.

Tierra del Fuego hidrocarburos petróleo y gas Terra Ignis Energía S.A. Barrozo: “Estamos esperanzados con la reactivación del sector petróleo en la zona norte”

Consumo masivo y retail: datos, marketing y eficiencia comercial

En paralelo, las empresas de consumo masivo y retail muestran un crecimiento sostenido de oportunidades laborales en los hubs de Tech & Data y Sales & Marketing. Según Seeds, predominan los perfiles junior y semisenior, con foco en analistas de datos, business intelligence, marketing y performance comercial.

Este patrón refleja una estrategia orientada a la escalabilidad, la automatización de procesos y la toma de decisiones basada en datos. Para 2026, las proyecciones sectoriales anticipan una recuperación gradual del consumo interno y un mayor optimismo por parte de las compañías, que trasladan la competencia a la eficiencia comercial, la segmentación de clientes y la optimización de márgenes.

La demanda de perfiles vinculados a datos y marketing responde a la necesidad de operar con mayor precisión en mercados aún sensibles y altamente competitivos, donde el valor agregado profesional resulta clave.

Contrataciones más selectivas y procesos más maduros

El análisis de las oportunidades no concretadas indica que las bajas no se explican por una caída de la demanda laboral, sino por redefiniciones internas, pausas estratégicas o ajustes de alcance, especialmente en búsquedas iniciadas durante la primera mitad de 2025. Este comportamiento es consistente con un período de transición macroeconómica.

Lejos de debilitar las perspectivas, este patrón refuerza una lectura positiva para 2026: procesos de contratación más maduros, mayor claridad estratégica y decisiones de incorporación más ágiles en un entorno económico más estable.

Otras industrias con movimiento en el empleo

Además de los sectores líderes, Seeds detecta actividad de contratación en industrias como fintech, banca, automotriz, farmacéutica y telecomunicaciones. En estos casos, las búsquedas se concentran en perfiles con capacidades tecnológicas, gestión de datos, transformación digital y mejora de procesos.

En conjunto, la combinación de sectores activos, seniority demandado y tipos de roles confirma que 2026 será un año de contratación selectiva pero sostenida, con prioridad en perfiles que impacten directamente en la eficiencia operativa, el crecimiento comercial y la transformación digital.