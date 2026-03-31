La crisis energética y los dos escenarios para la economía que pronostica el CEO de BlackRock, Larry Fink

El ejecutivo de uno de los mayores fondos de inversión del mundo dio su mirada sobre el panorama frente a la guerra en Medio Oriente. El impacto sobre la Argentina y Vaca Muerta.

La evolución del conflicto en Medio Oriente se convirtió en una variable crítica para el futuro del sector energético argentino. En ese contexto, Larry Fink , director ejecutivo de BlackRock, trazó un diagnóstico contundente: el mercado petrolero global no tendrá un punto intermedio y oscilará entre dos escenarios extremos, cada uno con implicancias directas sobre las inversiones, el financiamiento y el potencial exportador de Vaca Muerta .

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Con el Brent en torno a u$s105 y picos recientes cercanos a u$s119,50, el mercado ya refleja parte de la tensión geopolítica derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, con el estrecho de Ormuz como epicentro de riesgo para el suministro energético global.

El planteo de Fink introduce una lógica binaria para el mercado energético global. En un escenario de normalización, con Irán reintegrado al comercio internacional y una mayor oferta global, el precio del crudo podría caer hasta la zona de u$s40 por barril. En ese contexto, la energía sería abundante, la inflación tendería a moderarse y las condiciones financieras globales se volverían más favorables.

En el extremo opuesto, la persistencia del conflicto y las tensiones en el Golfo Pérsico podrían sostener precios por encima de los u$s100 durante un período prolongado, con la posibilidad de escalar hacia u$s150. Según advirtió el titular de BlackRock, ese escenario derivaría en una recesión global, sin matices.

La clave para Argentina es que ambos escenarios generan efectos contrapuestos sobre el desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos de exportación energética.

Precios altos, pero menor inversión: el riesgo del escenario recesivo

Un petróleo en niveles elevados mejora los ingresos por barril para las operadoras con producción en marcha, pero introduce una serie de distorsiones que afectan el desarrollo del sector en el mediano plazo.

El encarecimiento de la energía se traslada a toda la economía global, impactando en costos de producción, transporte y alimentos. Esto reduce la actividad económica y, en consecuencia, la demanda energética en los principales mercados de destino.

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Para Argentina, este punto es central. Los proyectos de exportación de gas natural licuado, orientados principalmente a Asia, dependen de economías con fuerte dinamismo industrial. En un contexto recesivo, la demanda se contrae y los contratos de largo plazo se vuelven más difíciles de cerrar.

Al mismo tiempo, el acceso al financiamiento internacional se deteriora. Los proyectos energéticos de gran escala, que requieren estructuras complejas de financiamiento, enfrentan mayores restricciones en mercados globales adversos. Esto impacta directamente en iniciativas estratégicas que todavía necesitan capital para avanzar.

De esta manera, un escenario de precios altos no necesariamente se traduce en un impulso para la inversión, sino que puede frenar el desarrollo de nuevos proyectos.

Precios bajos, pero mejores condiciones financieras

El escenario de precios en torno a u$s40 presenta un desafío distinto para el sector energético argentino. La rentabilidad por barril se reduce y obliga a las operadoras a ajustar márgenes, especialmente en proyectos en etapas iniciales.

Sin embargo, este contexto ofrece una ventaja clave: la mejora en las condiciones financieras globales. La menor presión inflacionaria tiende a reducir tasas de interés y a reactivar el apetito por inversiones en mercados emergentes.

Para proyectos como los vinculados al desarrollo de GNL, que requieren financiamiento de largo plazo y acuerdos comerciales estables, un entorno de mayor liquidez global puede resultar más favorable que uno de precios altos con mercados cerrados.

Además, la reducción de costos operativos, vinculada a la caída de los precios energéticos, puede compensar parcialmente la baja en los ingresos, mejorando la ecuación económica en determinados segmentos del upstream.

Vaca Muerta como eje de la estrategia exportadora

En ambos escenarios, Vaca Muerta se mantiene como el principal activo estratégico de Argentina para incrementar exportaciones energéticas en la próxima década. La formación no convencional concentra las expectativas de generación de divisas, en línea con los proyectos de petróleo y gas orientados al mercado externo.

YPF vaca muerta

El desarrollo de infraestructura, la ampliación de la capacidad de transporte y la concreción de proyectos de licuefacción de gas son elementos centrales para consolidar ese perfil exportador.

Sin embargo, la materialización de ese potencial depende de variables externas que exceden la dinámica local. El precio internacional del crudo, el acceso al financiamiento y la demanda global son factores que condicionan el ritmo de expansión del sector.

El respaldo de los mercados a la estrategia energética argentina

Más allá de los escenarios de precios, Fink dejó un mensaje relevante para países productores: la necesidad de adoptar un enfoque pragmático en materia energética. En su visión, las economías deben aprovechar todos sus recursos disponibles para garantizar seguridad energética y crecimiento.

Este posicionamiento se alinea con la estrategia argentina de impulsar Vaca Muerta como motor exportador, en un contexto donde la disponibilidad de recursos naturales se convierte en una ventaja competitiva.

Para los inversores internacionales, el respaldo de una figura como el CEO de BlackRock funciona como una señal relevante en la evaluación de oportunidades en el país, especialmente en sectores intensivos en capital como el energético.

Un factor externo que define el futuro del sector

El análisis de Fink deja en claro que el principal determinante del escenario energético global no está en los mercados financieros, sino en la evolución del conflicto en Medio Oriente. El estrecho de Ormuz, por donde circula una porción significativa del suministro global de petróleo y gas, se convierte así en un punto crítico para la economía mundial.

Para Argentina, esto implica que el desarrollo de su principal apuesta exportadora está atado a variables geopolíticas que pueden acelerar o frenar el flujo de inversiones.

En ese marco, el desafío pasa por sostener condiciones internas que permitan aprovechar los escenarios favorables y mitigar los impactos de un contexto internacional adverso.