La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó la actualización de haberes para todos los beneficios previsionales en el tercer mes del año. El ajuste se basa en la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes.
PUAM de ANSES: cuál es el monto confirmado para marzo 2026
El organismo comunicó el valor actualizado del beneficio para adultos mayores y el cronograma de acreditaciones del mes.
ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar en marzo: de cuánto es el extra para la AUH
Ayuda Escolar marzo 2026: fechas de cobro, montos y requisitos de ANSES
Entre las prestaciones alcanzadas por esta actualización se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor, una ayuda destinada a personas que, debido a la falta de aportes, no accedieron a un haber jubilatorio. El nuevo valor ya quedó establecido para marzo de 2026.
Quiénes acceden a la PUAM de ANSES en marzo 2026
La Pensión Universal para el Adulto Mayor es un beneficio destinado a personas de 65 años o más que no cuentan con jubilación ni con otro tipo de prestación similar. Este ingreso busca garantizar un respaldo económico básico para quienes llegaron a esa etapa sin los aportes suficientes.
Para obtener este beneficio es necesario cumplir con ciertos requisitos:
- Tener la edad mínima establecida.
- Residir en el país.
- No percibir otra prestación contributiva.
- Permanencia mínima en territorio argentino tanto para ciudadanos nativos como para extranjeros con residencia.
PUAM de ANSES: monto de marzo 2026
Durante marzo de 2026, los haberes previsionales recibieron un incremento del 2,88%. Este ajuste se aplica según la fórmula de movilidad vigente, que toma como base el índice de precios al consumidor difundido por el INDEC.
Con esta actualización, el haber correspondiente a la Pensión Universal para el Adulto Mayor es de 295.680,70 pesos. A ese monto se le suma el bono adicional para reforzar los ingresos de los sectores que perciben haberes más bajos, lo que deja un total a cobrar de 365.680,70 pesos.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026
El cronograma de pagos del tercer mes del año se organiza así:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 9 de marzo
- DNI terminado en 1: 10 de marzo
- DNI terminado en 2: 11 de marzo
- DNI terminado en 3: 12 de marzo
- DNI terminado en 4: 13 de marzo
- DNI terminado en 5: 16 de marzo
- DNI terminado en 6: 17 de marzo
- DNI terminado en 7: 18 de marzo
- DNI terminado en 8: 19 de marzo
- DNI terminado en 9: 20 de marzo
Jubilaciones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Asignación Universal por Hijo y SUAF
- Lunes 9 de marzo: DNI terminados en 0.
- Martes 10 de marzo: DNI terminados en 1.
- Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 2.
- Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 3.
- Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 4.
- Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 5.
- Martes 17 de marzo: DNI terminados en 6.
- Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 7.
- Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8.
- Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 9.
Asignación por Embarazo
- Martes 10 de marzo: DNI terminados en 0.
- Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 1.
- Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 2.
- Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 3.
- Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 4.
- Martes 17 de marzo: DNI terminados en 5.
- Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 6.
- Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 7.
- Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 8.
- Miércoles 25 de marzo: DNI terminados en 9.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 0 y 1.
- Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 17 de marzo: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8 y 9.
Asignaciones de pago único de Anses
- Martes 10 de marzo al viernes 10 de abril.
- Viernes 20 de marzo al viernes 10 de abril.
