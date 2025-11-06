SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de noviembre 2025 - 19:29

La producción minera tuvo en septiembre su menor suba anual en cuatro meses: destacaron bajas en gas, oro y plata

En términos mensuales, el IPI minero cayó 1,9%. Se trató del segundo retroceso al hilo y del menor nivel desde mayo, según la serie desestacionalizada del INDEC.

La producción de gas cayó 5,8% interanual.

El Índice Producción Industrial (IPI) minero del INDEC mejoró 2,1% respecto de septiembre de 2024. En el segmento de hidrocarburos, el petróleo exhibió un aumento del 13,7%, pero en gas se verificó una contracción del 5,8%, la mayor desde diciembre de 2023.

Informate más

Mientras tanto, la extracción de minerales metalíferos retrocedió 9,9%, fundamentalmente por una merma del 9,2% en oro y plata. En cuanto a los minerales no metalíferos, muy asociados a la actividad de la construcción, hubo un avance del 8,5%, impulsado por subas en arenas y yeso.

La producción de litio, por su parte, experimentó un salto anual del 48,9%, en línea con las variaciones que viene teniendo en los últimos dos años. En cantidades, la extracción anotó un nuevo récord histórico.

En términos mensuales, el IPI bajó 1,4%, luego de una reducción del 0,9% en agosto. Se trató de la actividad más baja desde mayo, según la serie desestacionalizada del INDEC.

