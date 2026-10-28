Shell tiene nuevo operador en Argentina: nace Signar Energy y suma socios locales

Tras la compra de Raízen por u$s1.420 millones, Mercuria presentó la sociedad que administrará 892 estaciones de servicio y la refinería de Dock Sud.

A casi dos meses de concretar la compra de los activos de Raízen en la Argentina por u$s1.420 millones , el grupo suizo Mercuria Energy presentó oficialmente a Signar Energy , la compañía que tendrá a su cargo la operación de las estaciones de servicio Shell y la refinería de Dock Sud. La nueva sociedad estará encabezada por Andrés Cavallari, ex CEO de Raízen, y prevé incorporar como accionistas minoritarios a Edenor y Southern Cone Investments, sociedad controlada por Integra Capital.

El anuncio formaliza la nueva identidad corporativa del negocio de combustibles que hasta septiembre estuvo bajo el control de Raízen. La marca Shell continuará presente en la Argentina , ya que Signar Energy operará mediante un acuerdo de licencia que permitirá mantener tanto la identidad comercial como los productos y servicios de la petrolera.

La compañía fue creada en septiembre de 2026 y tendrá bajo su órbita 892 estaciones de servicio distribuidas en el país , además de instalaciones industriales, terminales logísticas y negocios vinculados con el abastecimiento de combustibles para distintos sectores.

Uno de los puntos centrales de la nueva estructura es la participación de capitales locales. Mercuria será el accionista controlante, mientras que Edenor y Southern Cone Investments tienen prevista su incorporación como socios minoritarios de la sociedad holding de la inversión.

La nueva compañía administrará una estructura que abarca buena parte de la cadena de comercialización de combustibles, desde la refinación hasta la venta al consumidor final.

Entre sus principales instalaciones se encuentra la refinería de Buenos Aires, ubicada en Dock Sud, que cuenta con 96 años de actividad. También tendrá a su cargo la planta de lubricantes de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires, y las instalaciones de abastecimiento de combustibles de aviación ubicadas en Ezeiza y Aeroparque.

A estos activos se suman las terminales logísticas de Arroyo Seco y Santa Fe, además de los negocios de combustibles marítimos, asfaltos, productos químicos y especialidades. La sociedad también será responsable de las actividades de suministro y distribución en el mercado argentino.

Al frente de esta estructura estará Andrés Cavallari, quien continuará vinculado al negocio que anteriormente conducía desde Raízen, ahora como CEO de Signar Energy.

"Esta nueva etapa consolida el prestigio que hemos construido a lo largo de 112 años de trayectoria de la marca Shell, líder en combustibles y lubricantes en Argentina. Con el respaldo del mismo equipo y la solidez de los valores que nos definen, reafirmamos nuestro compromiso con la continuidad de la marca y los productos Shell y avanzamos con una visión clara y estratégica de crecimiento sostenido hacia el futuro", expresó Cavallari.

Shell

Quién es Mercuria, el grupo que controla el negocio

Mercuria Energy Group es uno de los mayores operadores independientes de energía y materias primas del mundo. Fue fundado en Ginebra, Suiza, en 2004 y actualmente desarrolla actividades en más de 50 países, con ingresos anuales que superan los u$s140.000, según la información difundida por la propia empresa.

El grupo participa en la comercialización de petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado, electricidad y metales. También cuenta con inversiones en energías renovables, almacenamiento energético e infraestructura vinculada con la transición energética.

En América Latina, sus operaciones se extienden desde México y Panamá hasta la Argentina. La adquisición de los activos de Raízen le permitió ampliar su presencia en el país con una red comercial consolidada y capacidad propia de refinación, almacenamiento y distribución.

Brian Falik, director global de Inversiones de Mercuria Energy Group, destacó la importancia de la operación para la estrategia internacional de la compañía.

"Esta adquisición en Argentina refleja el compromiso de largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y refuerza la presencia consolidada de la compañía en América Latina. Mercuria considera que Argentina representa un mercado energético importante, con sólidos fundamentos de largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión. Por ello, tiene la intención de aprovechar su experiencia global y regional para apoyar el éxito y el desarrollo continuo del negocio en el país", indicó Falik.

La operación de compra a Raízen había sido anunciada en junio y se concretó el 1° de septiembre. Con la presentación de Signar Energy, Mercuria formaliza la estructura empresarial que administrará esos activos, mientras avanza con la incorporación de Edenor y Southern Cone Investments como socios minoritarios.