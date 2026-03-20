Llaman a una consulta pública para redefinir tarifas del gas y el sistema de transporte

El ENARGAS puso en revisión cuadros tarifarios provisorios, factores de carga y contratos del sistema en el marco de la emergencia energética vigente hasta 2027.

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) puso en marcha un proceso de consulta pública para discutir cambios relevantes en el esquema de transporte y distribución de gas natural, incluyendo la actualización de cuadros tarifarios provisorios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida se formalizó a través de la resolución 346/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe dentro de la reconfiguración del sector energético bajo la emergencia vigente, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027.

El organismo avanzará en una revisión integral que abarca la reasignación de capacidades de transporte, la modificación de factores de carga, la actualización del gas retenido y ajustes contractuales . El objetivo es adecuar el sistema a los cambios estructurales en la red, las fuentes de abastecimiento y la integración de activos de Energía Argentina S.A. (ENARSA) .

Entre los puntos centrales, se propone modificar de manera provisoria los factores de carga para usuarios residenciales de Camuzzi Gas del Sur S.A. y Naturgy NOA S.A. , llevándolos al 45%, mientras que el resto de las distribuidoras mantendría el 35% vigente.

Desde el organismo señalaron que estas empresas presentan desvíos significativos respecto del esquema actual , que hasta ahora aplicaba el mismo criterio para todos los usuarios sin distinguir regiones climáticas, lo que generaba diferencias entre el consumo promedio anual y los picos de invierno.

Además, el ENARGAS revisará los porcentajes de gas retenido en los sistemas de transporte, los costos de operación y mantenimiento de activos de ENARSA y las condiciones de servicio para determinados cargadores con contratos firmes.

La resolución también establece que las distribuidoras deberán contratar transporte firme por un período mínimo de diez años para garantizar la continuidad del suministro, al tiempo que se contempla la implementación de mecanismos de intercambio y desplazamiento para no afectar contratos vigentes.

Otro eje es la puesta en consulta de cuadros tarifarios provisorios y cargos fideicomiso, junto con la posible eliminación de normas consideradas obsoletas en el nuevo esquema regulatorio.

El proceso incluirá participación ciudadana: durante 15 días, el expediente y los informes técnicos estarán disponibles en la web del ENARGAS, y los interesados podrán presentar observaciones de manera virtual.

Las definiciones finales se conocerán antes del 1° de mayo, cuando se prevé la entrada en vigencia de los nuevos ajustes tarifarios.