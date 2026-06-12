Juanita Tinelli denunció a su exnovio por violencia de género en un boliche

La joven denunció que su ex le dio un golpe en la cara y deberá testificar ante la Justicia. Ambos tuvieron una discusión subida de tono, según testigos.

La joven se cruzó con el muchacho en un boliche de Costanera y tuvieron una discusión subida de tono, según testigos.

La modelo, e hija del presentador de televisión Marcelo Tinelli, Juanita denunció este viernes a su exnovio por un hecho de violencia de género en un boliche de la Costanera .

El hecho sucedió este viernes a la madrugada en el local Costa 7070 y el señalado es Bautista Cuiña, quien ya se había ido cuando la Policía llegó al lugar. El acta policial indicó que en la declaración de Juana consta la frase: “Me dio un golpe en la cara” .

El texto de la demanda agregó que "ella se negó a ser asistida por el SAME y el personal de seguridad del lugar lo buscó y no lo encontró". En América TV detallaron que la Justicia seguirá buscando al agresor y que le otorgarán custodia a Juana en la puerta de su casa como así también un botón antipánico.

En tanto, la joven será citada por la Justicia para ratificar lo expuesto en la denuncia en las próximas horas. " Hay un seguridad del boliche que vio una discusión acalorada , subida de tono, pero que no llegó a ver el golpe", aseguraron en el canal de acuerdo con lo que consta en la denuncia.

bautista cuiña El joven señalado es Bautista Cuiña, estudiante de Administración de Empresas y cuya familia tiene una compañía de electrodomésticos. @bautistacuina

Quién es Bautista Cuiña, el exnovio denunciado

El joven estudia Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano y trabaja en la empresa de su familia, una reconocida cadena de electrodomésticos que pertenece a su padre, Rodolfo Cuiña.

Según trascendió, se conocieron a través de amigos en común, tras coincidir en un boliche de la Costanera porteña. La pareja oficializó su noviazgo el pasado mes de septiembre con un posteo en redes sociales, cuando cumplieron dos meses de relación. Sin embargo, se separaron a mediados de noviembre.

“Terminaron a las patadas y la dejó él”, había informado el programa LAM meses atrás. “Estaban muy enamorados y muy bien, pero de repente ella mostró una faceta que a él no le gustó. Dijo ‘no es por acá’ y la dejó”, explicaron.