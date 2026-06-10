Oficializaron la salida de Néstor Lamboglia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad

Néstor Marcelo Lamboglia renunció a la presidencia del ENRGE a menos de un mes de haber sido designado. El vicepresidente Vicente Serra quedó al frente del organismo mientras se avanza en un nuevo concurso para cubrir el cargo.

El Gobierno formalizó la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) mediante el decreto 437/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

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La salida del funcionario se produjo menos de un mes después de haber sido designado al frente del organismo encargado de supervisar los sectores del gas y la electricidad. Según trascendió, la dimisión se dio en un contexto de diferencias internas dentro del directorio con Marcelo Nachón , vocal del ente y exinterventor del Enargas .

No obstante, fuentes oficiales señalaron que la renuncia respondió a "motivos estrictamente personales" y destacaron que su gestión es valorada positivamente dentro de la estructura del organismo.

Tras la salida de Lamboglia, el vicepresidente Vicente Serra asumió de manera inmediata las funciones de la presidencia, por lo que, según remarcaron desde el Gobierno, "no existe vacancia ni interrupción en la gestión" del ente regulador.

En paralelo, está previsto que se ponga en marcha un nuevo concurso para seleccionar al próximo presidente del organismo y completar la integración definitiva de sus autoridades.

Lamboglia había comunicado su decisión al directorio y posteriormente la formalizó mediante un memo enviado a través del sistema oficial GEDO. Su salida se produjo mientras el organismo atraviesa el proceso de consolidación institucional iniciado tras la unificación de los entes reguladores del gas y la electricidad.

Quién es Néstor Marcelo Lamboglia

El exfuncionario había sido designado para ejercer la presidencia del ENRGE durante un período de cinco años, el plazo más extenso previsto para los integrantes del directorio.

Antes de asumir ese cargo se desempeñó como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata, cuenta además con una especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos de la Universidad Austral.

Su trayectoria profesional supera las tres décadas dentro del sector energético. Entre otros cargos, fue secretario letrado del Directorio y gerente de Control de Concesiones del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), coordinador legal de la Secretaría de Energía Eléctrica, asesor argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y asesor jurídico de Yacyretá.

Cómo quedó conformado el directorio

Además de Serra como vicepresidente, el directorio del organismo está integrado po

r Marcelo Alejandro Nachón como vocal primero, Griselda Lambertini como vocal segunda y Héctor Sergio Falzone como vocal tercero.

Los nombramientos fueron realizados en julio de 2025, cuando comenzó el proceso de puesta en marcha del nuevo ente regulador.

El organismo creado tras la Ley Bases

El ENRGE fue creado en julio de 2025 como parte del proceso de reorganización administrativa impulsado por la Ley Bases. Su objetivo es concentrar en un único organismo las funciones que anteriormente ejercían el Enargas y el ENRE.

Bajo la órbita de la Secretaría de Energía, el ente busca fortalecer la coordinación regulatoria y la fi

scalización de los servicios públicos de gas y electricidad, en línea con estándares internacionales promovidos por organismos como la OCDE.

Según fuentes del sector, la conformación definitiva de las autoridades enfrentó dificultades debido a los elevados requisitos técnicos exigidos para los cargos y al congelamiento salarial vigente en la administración pública, factores que complicaron la cobertura de algunas vacantes.