Panamá autoriza a First Quantum a procesar mineral en Cobre Panamá

La decisión oficial busca mitigar riesgos ambientales tras el cierre de 2023, pero el mercado y las calificadoras ya la leen como un posible paso hacia la reactivación de uno de los mayores yacimientos de cobre a cielo abierto del mundo.

Tanto el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá como la propia First Quantum coincidieron en subrayar que la autorización tiene un objetivo específico.

El Gobierno de Panamá dio un paso que puede resultar decisivo para el futuro de la minería en el país y, al mismo tiempo, para el mercado global del cobre. En una decisión con fuerte impacto económico y político, autorizó a la canadiense First Quantum Minerals (FQM) a extraer, procesar y exportar el mineral ya almacenado en la mina Cobre Panamá , actualmente cerrada desde 2023 tras un conflicto social y ambiental de gran escala.

La medida fue presentada oficialmente como una acción de carácter técnico y preventivo, orientada a reducir riesgos ambientales y garantizar la seguridad de las instalaciones , sin implicar una reapertura formal del proyecto.

Sin embargo, en el mercado y entre los analistas comienza a consolidarse otra lectura: la de un primer movimiento hacia la eventual reactivación de una operación estratégica para Panamá y para la industria global del cobre.

Tanto el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá como la propia First Quantum coincidieron en subrayar que la autorización tiene un objetivo específico: evitar problemas ambientales derivados del material acumulado en el sitio , como el drenaje ácido de rocas, y asegurar la correcta gestión de relaves.

“Esta actividad no constituye una reapertura de la mina y no implicará ninguna perforación, voladura o reactivación de las operaciones mineras”, aclaró la compañía en un comunicado. En la misma línea, el Gobierno panameño remarcó que se trata de una medida de seguridad preventiva bajo estricta supervisión estatal .

La autorización permite a la filial local de FQM procesar un stock estimado en 38 millones de toneladas de mineral, que contienen aproximadamente 70.000 toneladas de cobre recuperable. Para ello, la minera prevé una inversión cercana a los u$s250 millones, destinada principalmente a reacondicionar instalaciones y recomponer inventarios.

En paralelo, la compañía ya inició la contratación y capacitación de unos 1.000 trabajadores, con el objetivo de ampliar su plantilla hasta alcanzar los 3.000 empleados. Según estimaciones preliminares, el procesamiento del material podría comenzar en un plazo de hasta tres meses.

El trasfondo: una mina clave cerrada por conflicto social

Cobre Panamá no es un proyecto más dentro del mapa minero global. Antes de su cierre, representaba aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá y constituía la segunda fuente de ingresos del país, solo por detrás del Canal de Panamá.

Su clausura en 2023 se produjo tras masivas protestas sociales, impulsadas por cuestionamientos al impacto ambiental del proyecto y a los términos del contrato con el Estado. Ese conflicto marcó un punto de inflexión en la relación entre minería, sociedad y política en el país centroamericano.

Desde entonces, la mina permaneció paralizada, aunque con costos crecientes tanto para la empresa como para la economía panameña. En ese contexto, la decisión de permitir el procesamiento del mineral acumulado aparece como una salida intermedia, que evita el deterioro ambiental sin avanzar -al menos formalmente- hacia la reapertura total.

Cobre Panamá minería First Quantum Minerals FQM

Señales al mercado: S&P mejora la perspectiva y anticipa reactivación

Más allá del discurso oficial, el mercado financiero ya comenzó a anticipar un escenario más expansivo. Días antes de esta autorización, S&P Global Ratings mejoró la perspectiva crediticia de First Quantum de negativa a positiva, manteniendo su calificación en ‘B’.

La calificadora interpretó que los avances en Panamá muestran un progreso “paciente pero positivo” y proyectó que la mina podría reanudar operaciones en el segundo trimestre de 2026, con una aceleración en el tercer trimestre.

Bajo ese escenario, S&P estima que Cobre Panamá podría producir en 2026 unas 120.000 toneladas de cobre y 40.000 onzas de oro, marcando el inicio de una rampa de producción que se consolidaría en los años siguientes.

La mejora en la perspectiva refleja un cambio de percepción: lo que hasta hace poco era un activo paralizado y con alta incertidumbre, comienza a ser visto nuevamente como una fuente relevante de generación de caja y crecimiento para la compañía.

Cobre Panamá minería First Quantum Minerals FQM

Auditoría ambiental y condiciones para el futuro

Uno de los factores clave que definirá el rumbo del proyecto es la auditoría ambiental independiente, prevista para mediados de abril. Este proceso busca evaluar el cumplimiento de más de 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).

El análisis incluye aspectos críticos como:

El diseño y la estabilidad de la instalación de manejo de relaves

El cumplimiento de obligaciones ambientales, legales y laborales

La revisión de regalías mineras y aspectos fiscales

La identificación de riesgos y posibles pasivos ambientales futuros

Los resultados, aún preliminares, forman parte de un proceso gradual de validación técnica que será determinante para cualquier decisión de fondo. En paralelo, se están elaborando matrices de riesgo que permitirán proyectar impactos a largo plazo bajo distintos escenarios operativos.

En este contexto, la autorización para procesar el mineral almacenado funciona como un puente entre el cierre total y una eventual reapertura. Para el Gobierno, permite atender riesgos ambientales sin reabrir el conflicto político. Para la empresa, representa una oportunidad de reactivar parcialmente la operación y mejorar su posición financiera.

Sin embargo, analistas de mercado -incluidos los de Goldman Sachs- consideran que tanto esta decisión como la auditoría en curso son indicadores claros de que el debate sobre el futuro de Cobre Panamá está nuevamente en agenda.

Cobre Panamá minería First Quantum Minerals Gentileza Bloomberg

Impacto regional y vínculo con Argentina

El caso también tiene implicancias más amplias para la industria minera en América Latina. First Quantum es uno de los grandes jugadores globales del cobre y posee en Argentina el megaproyecto Taca Taca, en Salta. Días atrás, en un paso clave para el desarrollo del cobre argentino, First Quantum Minerals selló una alianza estratégica con la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo del Banco Mundial, para avanzar con Taca Taca.

El acuerdo tiene como objetivo alinear el desarrollo del proyecto con los Estándares de Desempeño de IFC en materia ambiental y social, considerados una referencia global para inversiones responsables. En un contexto donde la minería busca cada vez más financiamiento internacional, este respaldo representa una señal de confianza clave para los mercados y potenciales inversores.

En ese sentido, la evolución de Cobre Panamá no solo influye en la estrategia global de la compañía, sino que también puede incidir en decisiones de inversión en otros países de la región, incluida la Argentina, donde el desarrollo del cobre aparece como uno de los ejes centrales de la agenda productiva.

Taca Taca Salta proyecto cobre minería

La situación de FQM en Panamá sintetiza una tensión cada vez más presente en la minería global: la necesidad de equilibrar desarrollo económico, demanda de minerales críticos y exigencias ambientales y sociales.

Por ahora, el Gobierno panameño opta por una estrategia gradual, evitando definiciones tajantes. Pero el mercado ya empezó a moverse en otra dirección, anticipando un escenario donde la mina vuelva a jugar un rol protagónico.

La pregunta que queda abierta es si este paso será apenas una solución técnica transitoria o el inicio de un proceso más amplio que termine por reintegrar a Cobre Panamá al mapa global del cobre, en un momento donde la demanda por este metal no deja de crecer.