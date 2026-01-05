Estiman que se necesitará una inversión de u$s100.000 millones para reactivar la industria petrolera de Venezuela

Donald Trump aseguró que las empresas estadounidenses "van a gastar miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura del país. Sin embargo, en un plano de incertidumbre política y económica, todavía no está claro cómo responderán las compañías.

La inversión para reactivar la industria petrolera de Venezuela a su máximo potencial podría superar los u$s100.000 millones.

Apenas horas después de capturar a Nicolás Maduro y anunciar que Estados Unidos tomaría el control de Venezuela , Donald Trump puso rápidamente el foco en una de las cuestiones centrales detrás del operativo militar en el país latinoamericano: el petróleo . "Las empresas petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, van a gastar miles de millones de dólares, van a reparar la infraestructura y empezar a generar dinero para el país ", anunció este sábado luego de la detención del dictador. Lo cierto es que para reactivar la industria petrolera, que actualmente opera muy por debajo de su potencial, se requerirá un proceso larga y una inversión que podría superar los u$s100.000 millones .

Después de años de malos manejos, falta de inversión e incendios, la infraestructura petrolera de Venezuela está en un muy mal estado a pesar de contar con las mayores reservas de petróleo del mundo . Actualmente, el país produce alrededor de un millón de barriles diarios, frente a los casi cuatro millones de barriles al día que producía en 1974.

Aunque hubo reconstrucciones parciales para permitir su funcionamiento, para que la producción pueda volver a alcanzar los máximos alcanzados en la década de 1970, el especialista Francisco Monaldi, director de política energética latinoamericana del Instituto Baker de Política Pública de la Universidad Rice estimó que las empresas tendrán que invertir cerca de u$s100.000 millones . “Una recuperación más rápida requeriría aún más inversión”, advirtió.

Para tomar como referencia, la empresa Exxon Mobil, la más grande de Estados Unidos, presupuestó un tercio de este monto para gastos de capital a nivel mundial.

A pesar de la enorme inversión inicial necesaria, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio , afirmó que las empresas petroleras están ansiosas por aprovechar la oportunidad de perforar el crudo pesado de Venezuela.

En una entrevista que dio este domingo a la cadena de noticias ABC, aclaró: “No he hablado con las petroleras en los últimos días, pero estamos bastante seguros de que habrá un gran interés”, dijo y agregó: “Creo que habrá una enorme demanda e interés por parte de la industria privada si se le da el espacio para hacerlo”.

Incertidumbre por el futuro político de Venezuela: qué pasará con las inversiones en infraestructura petrolera

De todas formas, antes de aterrizar en Venezuela para invertir en la infraestructura, será necesario primero garantías de orden político y económico.

“Para que cualquier empresa petrolera se plantee seriamente invertir en Venezuela, sería necesario que hubiera un nuevo Congreso o Asamblea Nacional”, afirmó Lino Carrillo, exgerente de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela en una entrevista. “No es lo que está ocurriendo ahora. Definitivamente no”.

Por su parte, Chevron, una de las pocas empresas petroleras que operan actualmente en Venezuela además de la estatal PDVSA, señaló en un comunicado que su prioridad es la seguridad y el bienestar de sus empleados, así como la integridad de sus activos en Venezuela. “Seguimos operando en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes”, afirmó la compañía.

Por el momento no hay claridad sobre la transición política en Venezuela, lo cual genera un panorama de incertidumbre para las petroleras.

“Espero que las empresas petroleras comiencen a actualizar sus planes y propuestas de participación, pero que no se comprometan hasta que exista una estabilidad política básica”, afirmó Clayton Seigle, investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington.