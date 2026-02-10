Venezuela advirtió que no tendrá elecciones inmediatas, pero abrió la posibilidad a una conversación con María Corina Machado

Lo sostuvieron voces del Parlamento y advirtieron que primero buscarán asegurar "la estabilidad y la reconciliación" de la nación. Además, aseguraron que "hay muchos actores en el extranjero que deben ser incluidos en la conversación".

El presidente del Parlamento de Venezuela , el chavista Jorge Rodríguez , declaró que no hay elecciones presidenciales previstas en un futuro cercano en el país al priorizar la "estabilidad" en estos momentos de cambio desencadenados por la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU . No obstante, sostuvo que una vez que se encamine hacia un proceso electoral, no descartan la posibilidad de una conversación con la opositora María Corina Machado .

"Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato", afirmó Rodríguez en la primera entrevista de un líder chavista a un medio internacional este año, en este caso el conservador Newsmax de la órbita de Donald Trump que ha llegado a Caracas.

El presidente de la Asamblea Nacional , hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez , aseguró que primero buscarán asegurar "la estabilidad y la reconciliación de Venezuela".

En la entrevista con el periodista Rob Schmitt , conocido comunicador y comentarista conservador, Rodríguez abrió la puerta a los comicios si se "logra avanzar en la estabilización nacional" y se pacta "un acuerdo con todos los sectores de la oposición".

El líder chavista puso sobre la mesa la ley de amnistía que actualmente tramita la Asamblea para los presos políticos encarcelados desde 1999 cuando Schmitt le preguntó por la líder opositora María Corina Machado : "Permíteme no hablar de un solo nombre, porque hay muchos actores en el extranjero que deben ser incluidos en la conversación", sostuvo.

Jorge Rodriguez Venezuela.jpeg venezuelavision.com

En esa línea, agregó: "A través de esta ley de amnistía estamos promoviendo que todos los sectores de la oposición en el exterior cumplan la ley y puedan volver al país".

El presidente de la Asamblea también se pronunció sobre la producción de petróleo al reconocer que, económicamente, si bien Venezuela atravesó "dificultades bajo el bloqueo" y que el gobierno chavista "cometió errores", ahora abre una "oportunidad de oro" para "ir hacia adelante y promover la salud, la educación y la cultura a través de una economía de libre mercado".

"Tenemos una gran posibilidad de trabajar, y como ha dicho Trump hay mucho que hacer y lo que buscamos es convertir este petróleo en hospitales, escuelas, cosas para la gente de Venezuela", explicó el funcionario.

Venezuela aumenta su producción de petróleo y se acerca a un millón de barriles por día

La petrolera estatal venezolana PDVSA comenzó a revertir la mayoría de los recortes de producción que había aplicado en sus propios campos y empresas mixtas en la Faja del Orinoco, la principal región petrolera del país, lo que permitió impulsar el bombeo nacional hasta acercarse a un millón de barriles por día (bpd), según fuentes cercanas a las operaciones.

El incremento se produjo luego de que la compañía reactivara proyectos clave durante el último fin de semana, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y caída de su régimen, elevando la producción en la región y contribuyendo a la recuperación del nivel general de extracción de crudo.

Actualmente, la Faja del Orinoco produce poco más de 500.000 barriles diarios, tras registrar un aumento significativo en varios desarrollos petroleros, indicaron las fuentes. Este volumen representa un incremento de aproximadamente 100.000 barriles diarios en comparación con los niveles registrados a principios de enero.