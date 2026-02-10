Venezuela: confirmaron que Juan Pablo Guanipa se encuentra bajo arresto domiciliario, tras las denuncias de secuestro

La familia confirmó que el dirigente opositor está en su casa en Maracaibo, aunque denunció que sigue “injustamente preso”.

La familia de Juan Pablo Guanipa confirmó que el dirigente opositor se encuentra bajo arresto domiciliario en su vivienda de Maracaibo , tras casi dos días de incertidumbre sobre su paradero . La aclaración llegó después de una excarcelación que duró apenas horas y una reaprehensión que volvió a tensionar el proceso de liberación de presos políticos en Venezuela.

“Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo” , escribió su hijo, Ramón Guanipa, en un comunicado difundido en la red social X. “Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto”, agregó. Sin embargo, remarcó que la situación dista de ser una liberación plena: “Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”.

El exparlamentario, de 61 años y cercano colaborador de María Corina Machado , había sido excarcelado el domingo como parte de un proceso impulsado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez , en un contexto de presión pública de Estados Unidos. Pero en la madrugada del lunes fue reaprehendido por hombres armados no identificados, según denunciaron su familia y su partido, lo que generó horas de incertidumbre.

Fue María Corina Machado quien alertó primero sobre la situación. En un mensaje publicado de madrugada en X, denunció el “secuestro” de Guanipa en una urbanización del este de Caracas. Según relató, hombres “fuertemente armados”, vestidos de civil y movilizados en varios vehículos, lo interceptaron y se lo llevaron por la fuerza. “Urgente. Alerta internacional”, escribió, al exigir su liberación inmediata.

La Fiscalía solicitó luego revocar la medida cautelar y argumentó que Guanipa había incumplido las condiciones de su excarcelación. El fiscal general Tarek William Saab afirmó que el dirigente “salió declarando” pese a que no podía hacerlo. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, sostuvo que algunos políticos “creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país”.

La defensa rechazó esa versión y aseguró que la boleta de excarcelación solo exigía presentaciones periódicas ante tribunales y prohibición de salida del país, sin restricciones a su expresión pública.

Un proceso bajo presión internacional

Guanipa había permanecido casi nueve meses detenido, acusado de conspiración. Su liberación se dio en el marco de una serie de excarcelaciones posteriores a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense y la instalación de un gobierno interino.

Durante las pocas horas que estuvo en libertad, el dirigente recorrió Caracas en caravana, visitó a familiares de presos políticos y reclamó nuevas elecciones. “Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”, declaró a la AFP, en referencia a los comicios de julio de 2024 que la oposición considera fraudulentos.

Según la ONG Foro Penal, más de 426 presos políticos fueron liberados en las últimas semanas. Sin embargo, el caso Guanipa expuso los límites del proceso. El Parlamento suspendió una sesión en la que se iba a debatir una amnistía general, mientras crecen las dudas sobre la profundidad real de la apertura. Como señaló el consultor Juan Manuel Trak, “El mensaje es que el espacio político, tal como lo estaba promoviendo Guanipa en las pocas horas que estuvo libre, no está listo”.