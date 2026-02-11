La aerolínea venezolana Conviasa suspendió sus vuelos a Cuba y Nicaragua

La cancelación se enmarca en la crisis de Cuba en el reabastecimiento de combustible en los aeropuertos. Además, desde Nicaragua impusieron nuevos requisitos migratorios.

La aerolínea citó los nuevos requisitos migratorios impuestos por el gobierno de Managua además de dificultades en el combustible en Cuba.

La aerolínea venezolana Conviasa suspendió sus vuelos programados a Cuba y Nicaragua, debido a "factores externos" que obligaron a reorganizar toda la programación de la ruta Caracas-La Habana-Managua .

Cuba atraviesa una crisis energética extrema que amenaza con dejar sin combustible a los aviones en 24 horas y ya impacta la aviación, el turismo, el transporte y los servicios bancarios. El régimen activó un plan de emergencia con racionamiento severo, suspensión de eventos y prioridades para alimentos y medicamentos.

Conviasa explicó que un aviso aeronáutico emitido por las autoridades cubanas indicó serias dificultades para el reabastecimiento de combustible en los aeropuertos de la isla , debido a la escasez de aviones Jet A-1 causada por la actual crisis energética.

Además, la aerolínea citó los nuevos requisitos migratorios impuestos por el gobierno de Managua como una razón adicional para revisar los horarios y frecuencias a la capital nicaragüense.

Los vuelos programados originalmente se han reprogramado con un itinerario reducido, que incluye algunas conexiones entre Caracas y La Habana en fechas específicas y una única conexión a Managua el 19 de febrero, todas operadas con aeronaves A-340.

Venezuela: confirmaron que Juan Pablo Guanipa se encuentra bajo arresto domiciliario, tras las denuncias de secuestro

La familia de Juan Pablo Guanipa confirmó que el dirigente opositor se encuentra bajo arresto domiciliario en su vivienda de Maracaibo, tras casi dos días de incertidumbre sobre su paradero. La aclaración llegó después de una excarcelación que duró apenas horas y una reaprehensión que volvió a tensionar el proceso de liberación de presos políticos en Venezuela.

“Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo”, escribió su hijo, Ramón Guanipa, en un comunicado difundido en la red social X. “Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto”, agregó. Sin embargo, remarcó que la situación dista de ser una liberación plena: “Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”.