Si no aumenta la exploración, el mundo no tendrá petróleo suficiente en 2050

“El enfoque de la exploración deberá expandirse de forma significativa, a no ser que veamos una transición crucial en la mezcla de la energía global antes de lo que se espera actualmente”, afirmó Palzor Shenga, analista senior de Rystad. En rigor, las proyecciones marcan que, con base en la situación actual, la producción de alrededor de 74.000 millones de barriles de petróleo es poco probable. La oferta total no desarrollada alcanzará los 248.000 millones de barriles entre 2021 y 2050. Si la exploración futura cumple con los estándares de la industria, los recursos renovables aumentarán en aproximadamente un 5%, equivalentes 18.000 millones de barriles. Actualmente hay alrededor de 121.000 millones de barriles de nuevos suministros en áreas no descubiertas que se descubrirán en futuras perforaciones de exploración. Los expertos prevén que los proyectos actuales en exploración, vitales en este contexto, contribuyan con 378.000 millones de barriles de hidrocarburos entre 2021 y 2050.