Se hundió un buque pesquero frente a Río Negro y buscan a un tripulante desaparecido

La embarcación iba a ser desguazada en Quequén, se hundió en el Golfo San Matías y Prefectura desplegó un operativo aéreo y marítimo.

Los cuatro marineros rescatados están fuera de peligro.

Un buque pesquero que navegaba hacia Quequén para ser desguazado se hundió durante la noche del miércoles frente a las costas de Río Negro, tras sufrir desperfectos técnicos en el Golfo San Matías, y se activó un amplio operativo de búsqueda para hallar a un tripulante desaparecido, mientras otros cuatro marineros fueron rescatados y están fuera de peligro.

La Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A había zarpado el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén, donde debía ser desmantelado.

Durante el trayecto, la embarcación sufrió problemas técnicos cuando navegaba en aguas del Golfo San Matías, frente a la costa de la provincia de Río Negro. Según relataron los tripulantes rescatados, esos desperfectos derivaron luego en el hundimiento.

El operativo de rescate Tras recibirse el alerta, la Autoridad Marítima activó un caso SAR (Search and Rescue) por persona desaparecida y desplegó un amplio operativo tanto por mar como por tierra para localizar al maquinista del buque, único tripulante que no pudo ser rescatado.

En el marco de la búsqueda, se incorporó un avión proveniente de la Estación Aérea de Comodoro Rivadavia y un helicóptero con base en Viedma, con el objetivo de reforzar el rastrillaje aéreo en la zona del siniestro.

Los cuatro tripulantes rescatados fueron trasladados inicialmente a la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A., donde recibieron asistencia primaria. Posteriormente, fueron derivados a un centro de salud para una evaluación médica más exhaustiva. De acuerdo con la información oficial, los marineros se encuentran en buen estado general y fuera de peligro. En paralelo, continúa el intenso operativo marítimo y aéreo para dar con el tripulante que permanece desaparecido, con la intervención de Prefectura Naval y equipos especializados de rescate.