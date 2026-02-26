El mensaje del Gobierno tras avance en la reforma a la ley de Glaciares: "Salda un reclamo histórico de las provincias"

El Gobierno celebró este jueves la media sanción de la reforma a la ley de Glaciares . "Salda un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Salta y Jujuy) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan) ", afirmó en un comunicado difundido pocos minutos después de la votación en el Senado a través de la Oficina del Presidente de la República Argentina.

Además, señaló que la modificación, de aprobarse, "clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes". Según el Gobierno, se logra un equilibrio entre el "derecho a un ambiente sano sin renunciar a la utilización racional de los recursos naturales que establece nuestra Constitucional Nacional".

Luego, el Gobierno retoma un discurso y tono cercano a su "batalla cultural" y afirmó que "la era de los ecologistas embanderados en un falso lema noble y trabando el progreso de los argentinos está llegando a su fin".

Luego de aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea , el oficialismo consiguió la media sanción en el Senado de la reforma de la actual Ley de Glaciares , que reestablece presupuestos mínimos para la protección del ambiente periglacial y que cada provincia pueda adecuar su legislación para ampliar las áreas de explotación minera . La votación general, que finalizó 40 a favor y 31 en contra (1 abstención), estuvo atravesada por intereses locales que, ya sea desde una perspectiva de ambiental o bajo la influencia de inversiones mineras potenciales, se sobrepusieron a las posturas de los partidos .

Entre los respaldos al proyecto, además de la totalidad de La Libertad Avanza, estuvo la mayoría de la UCR (con excepción del bonaerense Abad) y un importante número del flamante interbloque Impulso País (menos la cordobesa Vigo, las chubutenses Terenzi y Cristina y la pampeana Huala). Incluso una parte del peronismo acompañó el proyecto: dentro de las representaciones de las gobernaciones estuvo la jujeña Moisés, la tucumana Mendoza y el catamarqueño Andrada, mientras que del bloque mayoritario Justicialista el sanjuanino Uñac y la catamarqueña Corpacci votaron a favor de la iniciativa. La neuquina Corroza fue la única abstención, mientras que los oficialistas santacruceños siguen siéndoles esquivos al Gobierno nacional y votaron en contra.

Para el impulso del proyecto, el Gobierno argumentó en su dictamen "las dificultades que enfrentan los operadores jurídicos y económicos, del ámbito público y privado, a la hora de interpretar el verdadero alcance de las disposiciones" de la Ley 26.639 vigente y promueve que "las limitaciones a la utilización racional y sustentable de los recursos naturales deban ser excepcionales". En el debate en el recinto, los senadores libertarios reiteraron que la reforma fomenta a la inversión en las provincias e incluso el fueguino Agustín Coto definió como "un proyecto de chetos" a la legislación sancionada en el 2010. En ese marco, se habla de que hay cinco proyectos mineros en etapa de evaluación que podrían aportar u$s30.000 millones, si se aprueba la ley.