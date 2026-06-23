San Juan: ratifican que la distribución eléctrica seguirá en manos privadas

El EPRE declaró desierto el Concurso Público Internacional para la venta del 51% de las acciones de la distribuidora y Naturgy San Juan continuará operando el servicio eléctrico por los próximos 10 años.

Desde la compañía señalaron que la modernización tecnológica será un eje central para responder a una red cada vez más exigida por la incorporación de nuevas demandas energéticas.

La distribución eléctrica de San Juan continuará bajo gestión privada luego de que el proceso de concesión impulsado por la provincia quedara sin oferentes. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) declaró desierto el Concurso Público Internacional Nº 01/2026 , destinado a la venta del paquete accionario mayoritario del 51% de la distribuidora, por lo que Naturgy San Juan seguirá como titular de la concesión del servicio por un nuevo período de 10 años .

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El procedimiento había establecido la posibilidad de que nuevos operadores compitieran por la participación mayoritaria de la compañía. Sin embargo, durante el acto formal certificado por la Escribanía Mayor de Gobierno no se registraron presentaciones ni ofertas de terceros interesados.

Ante esa situación, el mecanismo previsto en el contrato de concesión determinó la continuidad del actual prestador, ratificando la permanencia de Naturgy San Juan para un nuevo ciclo de gestión que comenzará formalmente el próximo 22 de julio .

La compañía destacó que el proceso se desarrolló bajo criterios de transparencia e institucionalidad, y señaló que la continuidad permitirá consolidar un escenario de previsibilidad técnica y financiera para el período 2026-2036 .

Una continuidad en medio del debate por la línea eléctrica para Vicuña

La ratificación de Naturgy San Juan como concesionaria del servicio eléctrico provincial por los próximos 10 años se produce en un contexto de fuerte discusión sobre el futuro de la infraestructura energética de San Juan, especialmente por la nueva línea eléctrica destinada a abastecer al proyecto cuprífero Vicuña-Josemaría. La obra abrió un debate regulatorio en torno al acceso y la asignación de capacidad de transporte, cuya definición quedó ahora a la espera de la resolución de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El eje de la controversia está puesto en la construcción de una nueva infraestructura de transporte en 500 kV, que permitiría cubrir una demanda inicial de 260 MW para Josemaría, con proyecciones de crecimiento hacia los 400 MW y hasta 700 MW en etapas posteriores. Si bien existe consenso sobre la necesidad de ampliar la red para acompañar el desarrollo minero, la discusión se concentra en las condiciones de acceso y en quién tendrá prioridad sobre la capacidad adicional generada por la inversión.

Vicuña Corp. sostiene que, al ser la promotora y financiadora de la obra, debe contar con prioridad sobre la capacidad incremental creada por esa ampliación. En paralelo, el EPRE San Juan planteó la necesidad de garantizar el acceso abierto al sistema y evitar que un activo estratégico quede asignado de manera exclusiva, además de establecer mecanismos para que los nuevos proyectos contribuyan a financiar las obras necesarias para absorber el impacto de su demanda energética. La resolución final de la audiencia será clave para definir el esquema que acompañará la expansión minera de la provincia.

Una red clave para la demanda minera e industrial

Naturgy San Juan cuenta actualmente con más de 269.000 clientes y opera una infraestructura de 11.262 kilómetros de redes eléctricas. La distribuidora forma parte del grupo Naturgy Argentina, que alcanza a unos 2,5 millones de clientes y administra más de 51.000 kilómetros de redes de gas y electricidad en el país.

La empresa remarcó que la continuidad de la concesión permitirá avanzar con el plan de inversiones aprobado por el EPRE, orientado a mejorar la disponibilidad, resiliencia y confiabilidad del sistema eléctrico provincial frente al crecimiento de la demanda.

Uno de los principales desafíos será acompañar el desarrollo productivo de San Juan, especialmente el aumento del consumo energético vinculado al sector minero, industrial y residencial.

Las obras previstas para modernizar el sistema

Entre las inversiones proyectadas se incluyen:

Construcción de nuevas estaciones transformadoras y ampliación de las existentes.

Renovación integral del sistema SCADA.

Reemplazo del sistema de comunicación radial por tecnología digital.

Actualización del sistema GIS.

Implementación del sistema GDA para mejorar el monitoreo, mantenimiento y trazabilidad de activos.

Construcción de nuevos alimentadores eléctricos.

Renovación de centros de atención al cliente.

Nuevo sistema comercial y ampliación de canales digitales.

Incorporación de nuevas funcionalidades en la aplicación móvil y oficina virtual.

Reclamos técnicos con seguimiento y notificaciones electrónicas.

Instalación de terminales de autogestión con videollamada.

Implementación de telemedición para grandes usuarios.

Desde la compañía señalaron que la modernización tecnológica será un eje central para responder a una red cada vez más exigida por la incorporación de nuevas demandas energéticas.

Continuidad operativa y empleo

Naturgy San Juan aseguró que la finalización del proceso administrativo garantiza la normal prestación del servicio eléctrico y la continuidad de los canales de atención existentes.

Además, la empresa confirmó la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo del personal técnico y administrativo de la distribuidora, con el objetivo de seguir ejecutando los planes de mejora en los distintos departamentos de la provincia.

Con esta resolución, San Juan mantiene el esquema de distribución eléctrica bajo control privado, mientras la provincia avanza hacia una etapa donde la infraestructura energética será un factor clave para acompañar las inversiones mineras y el crecimiento económico regional.

Naturgy San Juan continuará al frente de la distribución eléctrica provincial con un plan de inversiones enfocado en ampliar y modernizar la red.