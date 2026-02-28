La pequeña empresa que pasó desapercibida por todos y hoy está valuada en casi 3 mil millones de dólares

Una firma de laboratorio que apostó por la IA para crear terapias oncológicas y hoy capta inversiones millonarias en el mercado global.

Durante años fue una firma casi desconocida fuera del circuito científico. Sin campañas rimbombantes ni presencia masiva en medios, avanzó paso a paso en un terreno complejo, que es el desarrollo de medicamentos oncológicos apoyados en Inteligencia Artificial , lo que generó que esa compañía alcanzara una valuación cercana a los 3.000 millones de dólares y convirtió a su fundador en uno de los nuevos multimillonarios del sector biotech.

El caso refleja cómo la combinación de datos, algoritmos y biología puede acelerar procesos que antes demandaban más tiempo y recursos. En un mercado donde cada ensayo clínico implica millones de dólares y altos niveles de riesgo, la promesa de reducir fallas y detectar candidatos a fármacos con mayor precisión seduce tanto a inversores como a grandes farmacéuticas.

Al mismo tiempo, el camino no está exento de incertidumbre. La biotecnología es un negocio de plazos largos, resultados imprevisibles y regulaciones estrictas. Una buena valuación no garantiza que los tratamientos lleguen a aprobarse. Aun así, el crecimiento de esta empresa muestra cómo la IA se convirtió en una herramienta central para redefinir la carrera contra el cáncer.

El protagonista detrás de esta historia es Hyuntae Kim, científico y emprendedor que fundó Voronoi con la idea de aplicar modelos computacionales avanzados al descubrimiento de fármacos . La compañía, con base en Asia y operaciones internacionales, se enfocó en el desarrollo de terapias dirigidas contra distintos tipos de cáncer.

El nombre Voronoi remite a un concepto matemático vinculado a la geometría y la distribución de espacios, una referencia nada casual para una firma que trabaja con modelos predictivos y análisis estructural de proteínas . Su propuesta consiste en analizar enormes volúmenes de datos biológicos para identificar blancos terapéuticos más precisos y diseñar moléculas que interactúen de forma específica con células tumorales.

ciencia laboratorio

En la industria farmacéutica tradicional, el proceso de descubrir un medicamento puede tardar más de una década y costar miles de millones de dólares. Voronoi apuesta a que la inteligencia artificial permita acortar etapas preliminares y reducir el margen de error en fases tempranas. Esa promesa fue clave para atraer capital de riesgo y cerrar acuerdos estratégicos.

La empresa logró levantar cientos de millones de dólares en distintas rondas de financiamiento, lo que impulsó su valuación hasta rozar los US$ 2.900 millones. Para un emprendimiento que comenzó casi en silencio, el salto es significativo. En paralelo, avanzó con programas clínicos orientados a cáncer de pulmón y otros tumores sólidos, áreas donde existe alta demanda de tratamientos más específicos.

Biotecnología.jpg Gentileza: The Conversation

Claro que el mercado biotecnológico es volátil. Una fase clínica fallida puede impactar fuerte en la cotización y en la confianza de los inversores. Además, la competencia es intensa: gigantes farmacéuticos y otras startups también incorporan inteligencia artificial en sus procesos. El diferencial está en la calidad de los datos, la capacidad del equipo científico y la ejecución en ensayos clínicos.

En un escenario global donde el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte, cada avance genera expectativa. La gran pregunta es si la promesa de la inteligencia artificial logrará traducirse en terapias aprobadas y accesibles. Mientras tanto, Voronoi ya consiguió algo que no es menor: captar la atención de inversores y posicionarse en la primera línea del negocio biotecnológico.