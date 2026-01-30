Subas en luz y gas: cuánto impacta en las facturas + Seguir en









Las tarifas de electricidad y gas registrarán nuevos incrementos en febrero de 2026, impulsados por la actualización mensual, la Revisión Quinquenal Tarifaria y la aplicación del nuevo esquema de subsidios. El mayor impacto se dará en el gas, aunque el Gobierno busca amortiguar los picos estacionales.

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de las tarifas de electricidad y gas natural en el AMBA. Depositphotos

Las tarifas de electricidad aumentarán en promedio un 3,59 % en febrero para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) abastecidos por Edenor y Edesur, según el esquema de actualización vigente. En el resto del país, los incrementos dependerán de las decisiones que adopte cada jurisdicción provincial.

El ajuste responde a la cuota mensual correspondiente a la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y a la aplicación de la fórmula de actualización automática, que combina el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de evitar el atraso tarifario frente a la inflación.

gas-tarifas-energia.jpg Las boletas incorporarán de manera explícita el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas natural, calculado según los lineamientos del Plan Gas.Ar, Depositphotos Gas: aumento promedio del 16,86% a nivel nacional En el caso del gas natural, el impacto será mayor. A partir de febrero, las tarifas registrarán un aumento promedio del 16,86 % a nivel nacional, como resultado de varios factores que se aplican de manera simultánea.

Entre las principales causas se encuentra la actualización mensual prevista en el marco regulatorio, la aplicación del nuevo esquema de subsidios energéticos (SEF) y la implementación del precio de gas unificado y fijo para todo el año. Este último cambio genera un salto puntual en febrero, aunque se da en un mes de muy bajo consumo, lo que atenúa el impacto en la factura final.

El esquema apunta a brindar mayor previsibilidad a los usuarios, evitando subas abruptas durante los meses de mayor demanda, especialmente en invierno, cuando el consumo de gas se incrementa de manera significativa.

Cómo impactan los aumentos en los usuarios residenciales Según los datos oficiales, el impacto de los incrementos será dispar según la categoría de consumo. La categoría residencial R1, que representa el 42 % del total de usuarios de gas en el país —casi 4 millones de hogares—, tendrá aumentos de hasta $3.000 o menos en promedio. Además, aproximadamente uno de cada cinco usuarios registrará un incremento inferior a $1.000 en su factura mensual. Para las primeras cuatro categorías residenciales, que concentran cerca del 70 % de los usuarios de gas a nivel nacional, los aumentos se ubicarán en un rango promedio que va desde $960 hasta $6.400. En tanto, para el 30 % restante de los usuarios, correspondientes a categorías residenciales con mayores niveles de consumo, los incrementos oscilarán entre $2.900 y $11.300, también en valores promedio. Un esquema pensado para evitar picos estacionales La aplicación del precio anual unificado del gas busca suavizar el comportamiento de las facturas a lo largo del año, evitando sobresaltos en los meses de mayor consumo. De este modo, el mayor ajuste se concentra en febrero, cuando la demanda es más baja, con el objetivo de reducir el impacto durante el invierno. El nuevo esquema tarifario se enmarca en la estrategia oficial de normalización del sistema energético, que combina reducción de subsidios, actualización periódica de tarifas y previsibilidad para usuarios y empresas del sector.