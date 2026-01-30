Los peligrosos piñones de 4 kilos que caen del cielo

Los vecinos de la ciudad de Santa Fe alertan que estos frutos destrozan los parabrisas y techos de los vehículos estacionados en la vereda.

En Barrio Roma , en la ciudad de Santa Fe , los vecinos enfrentan un peligro inesperado: piñones de hasta 4 kilos que caen de las araucarias que están en la vereda.

Este fenómeno ocurre principalmente durante el proceso de maduración de los árboles y los frutos, que se liberan desde más de 10 metros de altura , causaron daños a vehículos estacionados y podrían provocar lesiones graves a las transeúntes. A continuación, conocé los detalles.

El Barrio Roma, particularmente en la zona de Juan Díaz de Solís al 2400 , es el epicentro de este incidente. En esta cuadra, los piñones, de entre 3 y 4 kilos , caen con una fuerza tan destructiva que los vecinos comenzaron a alertar sobre el peligro que representan.

Los frutos no solo caen sobre la vereda, sino también sobre los vehículos: “Muchas veces ando por la calle y les aviso a los automovilistas que no estacionen abajo de los árboles, porque si se cae una te destroza el auto” , relata Estela, vecina santafesina a "El Litoral".

El impacto es tan fuerte que algunos testigos, incluso, aseguran que el estruendo producido es similar al de una explosión .

Cómo son los piñones y de dónde surgen

La araucaria es uno de los árboles más imponentes del país, que destaca tanto por su tamaño como por su longevidad. Originaria de Misiones, esta especie puede llegar a medir hasta 50 metros, con un tronco robusto de hasta 2,5 metros de diámetro, cubierto por una corteza áspera y agrietada, formada por placas hexagonales.

Su crecimiento es lento, y su ciclo reproductivo también, ya que no comienza a fructificar hasta los 25 años, aunque en casos excepcionales puede empezar a producir semillas a los 15. Sin embargo, la producción significativa de frutos ocurre después de los 40 años.

araucaria1

Con una vida que supera los 1.000 años, las Araucaria angustifolia, su nombre científico, libera piñones de hasta 4 kilos. Estos tienen una forma cónica y estructura dura, lo que les permite resistir caídas desde grandes alturas.

El fenómeno de desprendimiento se da principalmente durante el verano, cuando las araucarias completan su ciclo de maduración.

Las medidas de prevención que dieron en la localidad

La situación en Barrio Roma llevó a los vecinos a tomar medidas de prevención ante la falta de respuesta oficial inmediata. Aunque la extracción de los árboles no es una opción viable por la protección que tienen las araucarias como patrimonio natural, los residentes comenzaron a señalizar las zonas más peligrosas con carteles improvisados.

A nivel municipal, la situación evidenció la necesidad de implementar un plan de manejo para el arbolado público, especialmente en áreas urbanas donde especies tan grandes conviven con los habitantes.

Los especialistas sugieren que no se trate únicamente de la poda o extracción, sino de encontrar alternativas que mitiguen el riesgo, como la instalación de redes de protección o la intervención en la reubicación para evitar accidentes.