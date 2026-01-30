SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de enero 2026 - 11:07

Tarifa Social Federal: quienes viajen con este beneficios no deberán realizar trámites de renovación

La Tarifa Social Federal mantiene el descuento del 55% en transporte y no requiere renovación.

El descuento del 55% para viajes en trenes y colectivos continúa vigente y se mantiene activo de manera automática.

Argentina.Gob.

Las personas que viajan con Tarifa Social Federal, el beneficio otorgado por el Estado nacional, no deben realizar ningún trámite de renovación. El descuento del 55% para viajes en trenes y colectivos continúa vigente y se mantiene activo de manera automática.

¿Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social Federal?

El beneficio está destinado a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas y monotributistas sociales, entre otros grupos. También pueden acceder quienes perciben la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, el programa Progresar, el Seguro por Desempleo, pensiones no contributivas y otros planes sociales nacionales.

Informate más
SUBE en cordoba 2.webp

Quienes aún no hayan gestionado la Tarifa Social Federal pueden hacerlo en pocos pasos. Primero, deben crear el PIN SUBE desde el apartado “Programas y beneficios” en Mi ANSES. Luego, registrar la tarjeta SUBE en el sitio argentina.gob.ar/SUBE. Finalmente, es necesario aplicar el beneficio en una Terminal Automática SUBE o a través de la app SUBE, en la opción “Ver saldo”, disponible para celulares con sistema Android 6 o superior y tecnología NFC.

Desde el organismo recordaron que los usuarios que cuentan con beneficios locales, como el Boleto Estudiantil otorgado por provincias o municipios, deben consultar en cada jurisdicción las condiciones específicas y la vigencia de esos atributos.

