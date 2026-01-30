Las personas que viajan con Tarifa Social Federal, el beneficio otorgado por el Estado nacional, no deben realizar ningún trámite de renovación. El descuento del 55% para viajes en trenes y colectivos continúa vigente y se mantiene activo de manera automática.
Tarifa Social Federal: quienes viajen con este beneficios no deberán realizar trámites de renovación
La Tarifa Social Federal mantiene el descuento del 55% en transporte y no requiere renovación.
¿Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social Federal?
El beneficio está destinado a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas y monotributistas sociales, entre otros grupos. También pueden acceder quienes perciben la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, el programa Progresar, el Seguro por Desempleo, pensiones no contributivas y otros planes sociales nacionales.
Quienes aún no hayan gestionado la Tarifa Social Federal pueden hacerlo en pocos pasos. Primero, deben crear el PIN SUBE desde el apartado “Programas y beneficios” en Mi ANSES. Luego, registrar la tarjeta SUBE en el sitio argentina.gob.ar/SUBE. Finalmente, es necesario aplicar el beneficio en una Terminal Automática SUBE o a través de la app SUBE, en la opción “Ver saldo”, disponible para celulares con sistema Android 6 o superior y tecnología NFC.
Desde el organismo recordaron que los usuarios que cuentan con beneficios locales, como el Boleto Estudiantil otorgado por provincias o municipios, deben consultar en cada jurisdicción las condiciones específicas y la vigencia de esos atributos.
