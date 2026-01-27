Nuevo esquema tarifario para el gas: cómo se verá reflejado en la factura en 2026 + Seguir en









El Gobierno oficializó un decreto que permite aliviar los costos del servicio durante los meses más demandantes del año.

Cómo funcionará el nuevo esquema para la factura del gas en 2026.

A partir de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, los hogares argentinos dispondrán de un nuevo esquema para las facturas de gas a partir de 2026. De esa manera, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo —incrementa el uso de calefones.

El Estado empezará a implementar el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que introduce cambios en la forma en la que se calcula el precio que los usuarios pagan por el gas natural, según el texto oficial. En esa línea, el precio del gas se distribuirá mes a mes a partir de un valor anual promedio.

No se trata ni de una baja en el monto total, ni un congelamiento tarifario ya que, de hecho, el decreto mantiene sin cambios el Plan Gas.Ar y los acuerdos con las productoras.

Tarifas de gas.jpg Las fuentes consultadas por Ámbito estimaron que la corrección de los cuadros tarifarios de gas provocarán una baja de entre 0,6% y 1,5% promedio en las facturas residenciales de la ciudad de Buenos Aires y de entre 0,5% y 1,3% para las boletas provinciales. El régimen también se extiende al gas envasado y a otros combustibles alcanzados por el esquema de subsidios energéticos, siempre bajo el criterio de focalización definido por el Gobierno.

Qué cambia en la factura de gas a partir del nuevo esquema La medida se aplica sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), uno de los componentes centrales de la factura, aunque el monto que abonan los usuarios también incluye cargos por transporte, distribución e impuestos, que se seguirán rigiendo por los cuadros tarifarios vigentes.

Entonces, si bien no elimina las variaciones en el consumo, sí busca amortiguar el impacto que ese mayor uso tiene sobre el valor unitario del gas. El Estado podrá asumir parte del costo del gas en determinados momentos del año, mientras que la Secretaría de Energía será la encargada de definir el precio uniforme anual.

