Subsidios: prorrogan hasta fin de año el reempadronamiento para clubes de barrio + Agregar ámbito en









La Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, dependiente del Ministerio de Economía, extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para que las instituciones beneficiarias completen el trámite de reempadronamiento y conserven el acceso a los subsidios energéticos.

La disposición aclara que la prórroga no modifica los requisitos para acceder al beneficio ni implica la incorporación automática de nuevas entidades.

La Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía dispuso extender hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para que los Clubes de Barrio y de Pueblo beneficiarios del régimen de subsidios energéticos completen el proceso de reempadronamiento a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

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La medida, oficializada mediante la Disposición 6/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, prorroga el vencimiento previsto en la normativa vigente con el objetivo de garantizar que las instituciones que ya reciben el beneficio puedan mantenerlo mientras finaliza el proceso de evaluación de las solicitudes.

En los fundamentos, el organismo explicó que el plazo vigente resultó insuficiente debido a que aún no todas las entidades alcanzadas por el régimen completaron el reempadronamiento y tampoco concluyó el análisis de todas las solicitudes ya iniciadas. En ese contexto, advirtió que, de no extenderse el período, algunas instituciones podrían perder el beneficio por razones exclusivamente vinculadas al procedimiento administrativo, pese a cumplir con los requisitos establecidos por la Ley 27.098.

La disposición aclara que la prórroga no modifica los requisitos para acceder al beneficio ni implica la incorporación automática de nuevas entidades. Su único objetivo es permitir que continúe el proceso administrativo para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa y garantizar la permanencia de las instituciones que ya integran el régimen.

Asimismo, el texto oficial precisa que la extensión del plazo alcanza únicamente al reempadronamiento de los clubes que ya son beneficiarios, mientras que las solicitudes de incorporación de nuevas instituciones continuarán tramitándose conforme al procedimiento vigente y no quedan comprendidas en la prórroga.