Donald Trump convoca una reunión con petroleras para trazar el plan de reactivación en Venezuela

El presidente de Estados Unidos reiteró en diversas ocasiones que uno de los principales intereses es poder asegurar el acceso al petróleo venezolano para las empresas estadounidenses. El país latinoamericano tiene una de las principales reservas de este recurso natural.

Uno de los ejes que mayor relevancia comienza a tener en torno a la intervención estadounidense es el acceso, la disponibilidad y la activación de la producción del petróleo venezolano. Durante sus diferentes apariciones públicas, el presidente Donald Trump aseguró que busca reactivar la industria petrolera de dicho país. De hecho, el mandatario planea reunirse con líderes de compañías petroleras estadounidenses a finales de esta semana para discutir cómo aumentar la producción. Sin embargo, estimaciones alertan que el plan de reconstrucción podría costar más de u$s100.00 millones.

La industria petrolera venezolana tuvo en su apogeo durante la década de 1970 y volver a dichos niveles de producción puede demandar un esfuerzo financiero sostenido y de gran magnitud . Según estimaciones de Francisco Monaldi, director de política energética latinoamericana del Instituto Baker de Política Pública de la Universidad Rice, sería necesario invertir unos u$s10.000 millones anuales durante al menos diez años para reconstruir el sector.

Según consignó el medio Reuters, las tres mayores compañías petroleras de Estados Unidos - Exxon Mobil (XOM.N), ConocoPhillips (COP.N), y Chevron (CVX.N), aún no han tenido conversaciones con la administración sobre el derrocamiento de Maduro. Esto contradijo al propio Trump quien durante el fin de semana de que ya había mantenido reuniones con "todas" las compañías petroleras estadounidenses, tanto antes como después del derrocamiento del mandatario venezolano.

En este escenario, lo que suceda durante las próximas reuniones marcará el rumbo para las aspiraciones del gobierno de Trump de impulsar la producción y las exportaciones de crudo de Venezuela , un antiguo país miembro de la OPEP que posee las mayores reservas mundiales y que, además, tiene la particularidad de poseer barriles pueden refinarse en refinerías estadounidenses especialmente diseñadas.

A pesar de las intenciones y los dichos de la Casa Blanca, no está claro qué directores asistirán a las próximas reuniones con la gestión de Trump.

El plan de reactivación de la industria petrolera de Venezuela

El interés de la administración de Trump por las reservas de Venezuela quedó claro durante los últimas intervenciones públicas del mismo presidente estadounidense y su principal funcionario, el secretario de Estado Marco Rubio. Es que el territorio bolivariano de petróleo del mundo, pero su producción se desplomó a lo largo de los 12 años de gestión de Nicolás Maduro, capturado el sábado por la mañana por fuerzas estadounidenses. Hoy, el bombeo ronda el millón de barriles diarios, muy lejos de los casi cuatro millones que el país extraía en 1974.

Desde Washington, Rubio sostuvo que las compañías petroleras estadounidenses podrían mostrarse interesadas en volver a operar en Venezuela, en especial por el crudo pesado que resulta clave para las refinerías de la costa del Golfo de EEUU. “No he hablado con las petroleras en los últimos días, pero estamos bastante seguros de que habrá un gran interés”, señaló en una entrevista con ABC. “Creo que habrá una enorme demanda e interés por parte de la industria privada si se le da el espacio para hacerlo”.

Sin embargo, el interés potencial choca con una realidad política e institucional frágil. El exgerente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Lino Carrillo, que abandonó el país hace más de dos décadas, remarcó que antes de avanzar, las empresas necesitarán señales claras de estabilidad. “Para que cualquier empresa petrolera se plantee seriamente invertir en Venezuela, sería necesario que hubiera un nuevo Congreso o Asamblea Nacional”, afirmó. “No es lo que está ocurriendo ahora. Definitivamente no”.

Chevron Vaca Muerta.jpg Chevron es la única empresa estadounidense activa actualmente en Venezuela. VacaMuerta.com.ar

A esa incertidumbre se suma el deterioro de la infraestructura. En los puertos petroleros, el estado del equipamiento no está actualizado y la carga de superpetroleros rumbo a China puede demorar hasta cinco días, cuando hace siete años insumía apenas uno. En la cuenca del Orinoco —una vasta región que concentraría cerca de medio billón de barriles recuperables— abundan las plataformas abandonadas, los derrames sin control y las torres de perforación saqueadas y revendidas en el mercado negro.

La red de oleoductos subterráneos también acusa el abandono: presenta fugas frecuentes y, en algunos tramos, fue directamente desmantelada por la propia petrolera estatal para venderla como chatarra. Incendios y explosiones terminaron de destruir equipos clave. El complejo refinador de Paragüaná, uno de los más grandes del país, opera de manera intermitente y a baja capacidad por fallas recurrentes, mientras que varias de sus plantas mejoradoras —que alguna vez fueron de última generación— permanecen cerradas.

En ese contexto, la producción que aún sobrevive depende en buena medida de Chevron, la única gran petrolera estadounidense que sigue activa en Venezuela. La compañía con sede en Houston aporta cerca del 25% del bombeo nacional y opera bajo licencias especiales que le permiten permanecer pese a las sanciones de EEUU.

Otras dos firmas estadounidenses aparecen como actores naturales para una eventual reconstrucción del sector: Exxon y ConocoPhillips. Ambas cuentan con experiencia y escala, pero se retiraron del país luego de que sus activos fueran nacionalizados durante el gobierno de Hugo Chávez, a mediados de los años 2000. Ninguna respondió a pedidos de comentarios recientes, aunque Exxon ha señalado en el pasado que evaluaría volver solo bajo condiciones adecuadas.

Chevron - único productor estadounidense activo - por su parte, sostuvo en un comunicado que su prioridad es la seguridad de su personal y la integridad de sus activos. “Seguimos operando en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes”, indicó la empresa.

El rumbo de la transición política sigue siendo una incógnita. Las sanciones continúan vigentes, un bloqueo naval estadounidense controla las aguas cercanas y el propio Trump afirmó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez quedó al frente del país, pese a su cercanía con Maduro.

La evaluación del interés de las compañías occidentales recae ahora en buena medida en la administración Trump, particularmente en el secretario del Interior, Doug Burgum, y en el secretario de Energía, Chris Wright, quienes presiden el Consejo Nacional de Dominio Energético. Wright, según fuentes cercanas, prevé reunirse esta semana con ejecutivos del sector para analizar la eventual reactivación del negocio petrolero venezolano.

A pesar de las dificultades - y de un mercado saturado - tamaño de las reservas mantiene vivo el interés. Según consignó el medio Bloomberg en diálogo con el director de ClearView Energy Partners, Kevin Book, el atractivo podría reaparecer si las condiciones económicas y políticas acompañan. “Se necesitarán buenas condiciones para sortear la enorme incertidumbre”, señaló. “Es poco probable que las empresas capaces de producir de forma rentable en Venezuela ignoren el tamaño de la oportunidad que representan sus reservas si perciben señales de estabilidad relativa y logran condiciones contractuales favorables”.

Wright participará esta semana de la Conferencia de Energía, Tecnología Limpia y Servicios Públicos de Goldman Sachs en Miami, un foro que reunirá a ejecutivos de Chevron, ConocoPhillips y otras compañías del sector, donde el futuro energético de Venezuela comenzará a discutirse, al menos, en términos preliminares.