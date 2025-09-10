Vaca Muerta: la industria pone el foco en eficiencia, sostenibilidad y gobernanza

En la AOG Expo 2025, ejecutivos de YPF, Tecpetrol, Shell, Pampa Energía, TGS, PCR, TGN y PAE coincidieron en que la competitividad del sector depende de colaboración, innovación y gestión responsable.

La agenda de la AOG Expo 2025 también incluyó el panel “Compliance en la gestión de grandes proyectos”.

La AOG Expo 2025 volvió a convertirse en el gran punto de encuentro de la industria energética. En un contexto de volatilidad internacional y con la necesidad urgente de mejorar la eficiencia de los hidrocarburos para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta , referentes de empresas líderes coincidieron en que la clave pasa por la colaboración entre operadoras, el fortalecimiento de proveedores, la sostenibilidad y la gobernanza.

Uno de los paneles centrales fue protagonizado por Juan Torrone , gerente de Desarrollo de Proveedores de YPF; Luis Lanziani , Supplier Development Manager de Tecpetrol; y Lenin Briceno , Supply Chain Manager Argentina de Shell. Los tres presentaron los avances de la Mesa de Desarrollo de Redes de Valor, una iniciativa que busca coordinar acciones entre operadoras para superar cuellos de botella logísticos, acelerar la curva de aprendizaje y lograr una mayor integración tecnológica.

Briceno enfatizó que “una de las claves de la mesa es impulsar una agenda en común de las operadoras que ayude a identificar y resolver los cuellos de botella que surgen con la escala que va tomando el desarrollo de Vaca Muerta” . A su juicio, la cooperación es ineludible: “Los no convencionales tienen que ver con los requerimientos industriales y nuestro enfoque es que Shell opere en cooperación con la industria”.

En la misma línea, Torrone sostuvo que “el trabajo en la mesa hace replantearnos cómo trabajamos de manera más competitiva e inteligente. Hace dos años analizamos que empezar algo de cero, cuando otras operadoras tenían un camino recorrido, era perder tiempo y recursos. Lo relevante es que hoy estamos trabajando todos para la eficiencia de la industria”.

El directivo de YPF agregó que el esfuerzo debe ser conjunto: “Sabemos que para lograr más eficiencia necesitamos hacerlo de manera colaborativa y muy acelerada. Para esto necesitamos que las pymes nos acompañen, porque sin la cadena de valor es imposible hacerlo”.

Lanziani, por su parte, vinculó el futuro del shale argentino con la experiencia del Permian en Estados Unidos: “El desarrollo no convencional argentino tiene una inspiración en el Permian. Allá pasaron del diésel al Gas Natural Comprimido (GNC) y ahora avanzan hacia lo eléctrico. Nosotros venimos construyendo nuestra propia curva de conocimiento”.

El representante de Tecpetrol explicó que “pensar en los sets de fractura a GNC nos permite imaginar la infraestructura de toda la cadena. Si tenemos gas local disponible, nos da autonomía y nos blinda de la coyuntura, generando un efecto muy competitivo en lo económico”.

Torrone también destacó la innovación aplicada en YPF: “Toyota Well es una realidad y estamos compartiendo cómo ese aprendizaje tiene sus resultados a un año de su lanzamiento. Este programa nos plantea una forma más eficiente de construir pozos desde la perspectiva del desarrollo de proveedores”.

Sostenibilidad y hoja de ruta global

En otro panel titulado “Escenarios del desarrollo sostenible: ¿cuál es la hoja de ruta hoy?”, Jeanette Muro (TGS), Mariana Corti (Pampa Energía), Pamela Díaz (PCR) y Claudio Moreno (TGN) analizaron cómo la industria está respondiendo a los objetivos globales de sostenibilidad.

Muro destacó avances concretos: “En los últimos tres años, hemos visto un aumento en programas de capacitación, políticas de inclusión y gestión de género, así como mejoras en eficiencia hídrica y reducción de emisiones. En ODS como agua, energías renovables y circularidad se registraron avances medibles, con un 48% de reducción de emisiones y un 75% en gestión eficiente de recursos”.

Corti subrayó el cambio de contexto global: “2015 fue un año clave con la publicación de los ODS y el Acuerdo de París. Pero hoy enfrentamos un escenario atravesado por conflictos bélicos, crisis energéticas y sociales que exigen adaptaciones rápidas e innovadoras. La velocidad de los desafíos supera muchas veces la capacidad de respuesta de las empresas”.

Díaz, de PCR, amplió la mirada: “La sostenibilidad no es solo ambiental; incluye gobernanza, aspectos sociales y financieros. Aunque en Argentina no es obligatorio reportar, muchas compañías -incluso pymes- lo están haciendo de manera voluntaria, adoptando estándares internacionales como SASB, GRI, IFRS y TCFD”.

En tanto, Moreno sostuvo que “luego de décadas de globalización, hoy estamos en una fase de reconfiguración. Los estándares europeos exigen más transparencia, certificación y cumplimiento normativo. La sostenibilidad ya no es opcional, es parte de la licencia social para operar”.

Gobernanza y compliance en proyectos energéticos

La agenda también incluyó el panel “Compliance en la gestión de grandes proyectos”, con la participación de Silvia Mignone Díaz (TGS), Clarisa Lorenzo (SLB), Manuel Serantes (PAE), Pablo Nizza (Compañía Mega) y Hernán Carnovale (KPMG).

Mignone resaltó la importancia de integrar la cadena de valor: “La solidez y la flexibilidad son fundamentales. No todos los contratistas son iguales; necesitamos un mapeo de riesgos que nos permita armar políticas claras y preventivas. Y la alta dirección debe comprometerse, no solo con palabras, sino con actos”.

Lorenzo sumó la necesidad de reglas claras: “La cláusula de integridad no es un adorno, es como el airbag del auto: cuando algo sale mal, esa cláusula te salva. Todos los actores de un proyecto deben hablar el mismo idioma en términos de cumplimiento”.

Serantes, desde PAE, advirtió sobre la importancia de un enfoque realista: “Desde el inicio ya existe un marco de compliance, pero es fundamental adaptarlo al proyecto. No podemos pretender cumplir con todas las legislaciones del mundo, sino con las que realmente se aplican”.

Nizza señaló que “la interactividad de las áreas es clave para entender los puntos de fuga en un proyecto. Necesitamos monitoreo constante y replantear diagnósticos si es necesario”.

Carnovale cerró con una advertencia: “Hoy los jueces ya evalúan la efectividad real de los programas de compliance. No alcanza con el papel: hay que conocer a fondo la cadena de valor y categorizar riesgos de manera precisa”.

La infraestructura que falta

Otro de los paneles fue el rol clave de la infraestructura en el desarrollo de la industria de los hidrocarburos. Allí, el director de la Región Sur de Techint Ingeniería y Construcción, Alejo Calcagno, sostuvo: “El Gasoducto Perito Moreno se realizó en tiempo récord. Hicimos en 10 meses lo que en condiciones normales se hace en 18”.

En este sentido, agregó: “Hoy estamos con el Vaca Muerta Oleoducto Sur, siempre buscando innovación y eficiencia. Para esto es fundamental la capacitación: Es necesario generar las condiciones para desarrollar los proyectos.”

El director General de BTU, Carlos Mundín, consideró que las empresas "debemos estar a la altura de los desafíos de infraestructura que presenta la industria. La clave es la planificación, hoy nuestro principal valor agregado es el cumplimiento de los objetivos que establecen los clientes”.

Además, Mundín reparó en la multidisciplinariedad que actualmente demanda la industria: Nuestro objetivo es construir equipos capaces de llevar a cabo proyectos variados. En nuestro sector la mejora continua es fundamental”.

En la misma línea, el director Ejecutivo de SACDE, Pablo Brottier, dijo: “Hoy la industria entiende que la infraestructura está primero. Ejemplos de esto son el Gasoducto Perito Moreno, la Reversión Norte y el VMOS. El desarrollo de éste último fue posible gracias a la asociación entre empresas. Un mercado preparado para exportar debe saber colaborar”.

También coincidió en la importancia que adquiere la formación para maximizar la eficiencia: “La capacitación y el management son fundamentales para los desafíos a futuro. Son aspectos a los que damos mucha importancia en la empresa”.

El denominador común

Los debates dejaron en claro un mensaje unificado: la industria argentina de hidrocarburos enfrenta un escenario global desafiante en precios y competitividad, pero tiene herramientas concretas para dar el salto.

Colaboración entre operadoras, desarrollo de proveedores, innovación tecnológica, sostenibilidad y cumplimiento normativo son los ejes que marcarán si Vaca Muerta logra consolidarse como motor de crecimiento energético y económico.