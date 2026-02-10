En África llaman a un frente común en la minería global y advierten sobre una "carrera hacia el abismo"

El ministro de Recursos Minerales y Petroleros de Sudáfrica, Gwede Mantashe , lanzó una advertencia contundente a los países africanos durante la apertura de la conferencia Investing in Africa Mining Indaba 2026 , al llamar a evitar una “carrera hacia el abismo” en la interacción con las potencias globales y los grandes inversores internacionales. “Este no es solo un eslogan; es un imperativo estratégico para que África actúe colectivamente, hable con una sola voz y evite la destructiva carrera hacia el abismo” , afirmó el funcionario, según informó la agencia estatal sudafricana de noticias SAnews.

Mantashe sostuvo que la Indaba de este año se desarrolla en un “momento de profunda incertidumbre global” , marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas y la competencia de economías desarrolladas por el control de recursos naturales en países en desarrollo. “Esta dinámica representa una seria amenaza a la soberanía de los países ricos en recursos, la mayoría de los cuales se encuentran aquí, en el continente africano”, advirtió. En ese marco, defendió el lema del encuentro "Juntos somos más fuertes: progreso a través de alianzas" como una hoja de ruta para el futuro minero del continente.

En clave regional, el ministro remarcó la necesidad de avanzar hacia una mayor integración africana en torno a los minerales críticos. “Nuestro objetivo es profundizar la colaboración, acelerar la exploración y la minería responsables y garantizar que África obtenga un mayor valor de su propia dotación mineral”, señaló, al destacar la Mesa Redonda de Ministros Africanos sobre Minerales Críticos organizada junto a la Unión Africana. Además, subrayó que el consenso alcanzado en 2025 apunta a ir “más allá de la extracción, hacia la industrialización y la agregación de valor más cerca del punto de producción”.

El discurso también abordó los desafíos internos de la industria minera sudafricana. Según informó Eyewitness News , Mantashe reconoció que el sector enfrenta serios obstáculos vinculados a cuellos de botella en infraestructura, un entorno regulatorio exigente y elevados costos operativos. “El ministro de Electricidad ha reducido a la mitad las tarifas para aleaciones y minerales pesados. No es aún el nivel que la industria desea, pero la industria debe encontrarse con nosotros a mitad de camino y hacer más con menos” , afirmó en una conferencia de prensa.

Las dificultades no son nuevas. En 2025, la fundición de manganeso Transalloys , la última operativa en Sudáfrica, advirtió que podría cerrar su planta en Emalahleni, Mpumalanga, y recortar cientos de empleos si no se reducían los costos de la electricidad. Empresas como Glencore, Samancor y Almar Investments también habían alertado sobre un escenario cada vez más complejo para la minería local, según reportó EWN .

Desde el sector legal, Ziyanda Ntshona, socia del estudio Herbert Smith Freehills Kramer, destacó que el ministro puso el acento en la necesidad de una mayor cooperación entre el Estado y el sector privado. “El Gobierno enfrenta varios retos para estabilizar y luego impulsar el crecimiento del sector minero, y uno de los mayores sigue siendo la implementación de un sistema de catastro en línea eficaz y viable”, señaló. Aunque prometido desde 2022, el sistema se encuentra aún en fase piloto, pero su puesta en marcha permitiría “mejorar la calidad de los datos de exploración y aumentar la confianza de los inversores”.

Ntshona agregó que, si bien Mantashe no mencionó explícitamente la revisión del Proyecto de Ley de Enmienda para el Desarrollo de Recursos Minerales, se espera que la nueva versión “aclare áreas grises de larga data, establezca plazos para la tramitación de solicitudes y se armonice con otras normativas clave”, con el objetivo de fomentar “una regulación clara y transparente”.

En materia de incentivos, Mantashe llamó al sector privado a invertir en el fondo de exploración de 2.000 millones de rands (u$s125 millones) destinado a empresas mineras emergentes. Según detalló, en los últimos 12 meses se otorgaron 358 derechos de prospección y 32 derechos mineros, algunos de ellos vinculados a ese fondo. “Esto demuestra la confianza continua en Sudáfrica como destino de inversión minera de elección”, aseguró.

Finalmente, el ministro defendió la eliminación del requisito de participación del Empoderamiento Económico Negro (BEE) en la etapa de prospección. “No es un retroceso de la transformación ni un respaldo a la idea de que la participación negra sea una barrera para el crecimiento económico”, aclaró. “Es un reconocimiento pragmático de que la prospección es una fase de alto riesgo en la que aún no se ha demostrado ningún valor económico”, concluyó, al reafirmar el compromiso del Gobierno con un marco regulatorio “más seguro, predecible y transparente”.

Las principales definiciones de Mantashe sobre el futuro minero de África