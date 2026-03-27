YPF confirmó que la Justicia de EEUU desestimó los reclamos en su contra por la expropiación + Seguir en









La petrolera informó a los mercados que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito ratificó la absolución de la compañía y revocó la sentencia contra la Argentina. Los demandantes aún podrían intentar una nueva impugnación.

La petrolera confirmó que la Justicia de Estados Unidos desestimó los reclamos en su contra por la expropiación de 2012. Prensa IEFA Latam Forum

YPF S.A. informó mediante un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores que la Justicia de Estados Unidos confirmó la desestimación de los reclamos en su contra en el juicio por la expropiación de la petrolera y, además, revocó la sentencia contra la Argentina.

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La comunicación, remitida también a Bolsas y Mercados Argentinos y a A3 Mercados, señala que el 27 de marzo de 2026 el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos confirmó la sentencia del 15 de septiembre de 2023 que había favorecido a la compañía y desestimado todos los reclamos de los demandantes contra la petrolera.

Además, el tribunal revocó la sentencia dictada contra la República Argentina al considerar que el reclamo contractual presentado por los demandantes no es admisible bajo el derecho argentino. En esa misma resolución, también dejó sin efecto la orden que disponía la transferencia de acciones de YPF en poder del Estado nacional.

El litigio había sido iniciado por los fondos Petersen Energía y Eton Park, que reclamaban una compensación tras la expropiación del 51% de la compañía en 2012. La causa se convirtió en uno de los procesos judiciales más relevantes para las finanzas públicas argentinas.

En su comunicado, la empresa aclaró que los demandantes aún podrían intentar impugnar la decisión conforme a las reglas procesales vigentes. En ese escenario, la petrolera aseguró que continuará defendiéndose de acuerdo con los procedimientos legales aplicables.

La notificación enviada a los mercados se enmarca en las obligaciones de transparencia de la compañía y llega luego del fallo favorable que alivió uno de los litigios internacionales más costosos vinculados a la expropiación de YPF. ypf fallo a favor de argentina marzo 2026