YPF firmó un memorando con la italiana ENI para exportar GNL de Vaca Muerta

En particular, la fase del proyecto contemplada en el MOU se refiere al desarrollo de las instalaciones Upstream, de transporte y de licuefacción de gas mediante dos unidades flotantes de GNL de 6 MTPA cada una, por un total de 12 MTPA.

Según explicó la empresa, en el contexto mundial actual, el GNL se posiciona como una fuente vital de suministro energético confiable. Se estima que la demanda de GNL representa más de un tercio del comercio mundial de gas natural y se prevé que se duplique para 2050.

En octubre del 2024 YPF creó una nueva empresa pública subsidiaria para llevar adelante el proyecto de licuefacción de GNL. Se llama Argentina LNG SAU y es el puntapie de la iniciativa ARGLNG, que tenía previsto encarar con Petronas, pero que ahora se perfila para concretar con otros dos "majors" del sector. Uno de ellos es Shell.

Argentina LNG SAU tiene como único accionista a YPF S.A., domicilio en la calle Macacha Güemes 515, donde está ubicada la torre de la petrolera de bandera, en el barrio de Puerto Madero.

El presidente de la sociedad es Gustavo Ernesto Di Luzio, el vicepresidente Pablo Andrés Gasparutti, mientras que los directores titulares son Patricio Da Re; y los suplentes Agustín Rebello, Marcelo Adrián Núñez y Marcos Capdenot.

Quiénes firmaron el memorando para exportar GNL de Vaca Muerta

La firma del MOU para una fase del proyecto Argentina LNG estuvo a cargo del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y CEO de ENI, Claudio Descalzi, firmaron este lunes 14 de abril un Memorando de Entendimiento (MOU)

"Nos complace enormemente firmar este acuerdo con Eni, que nos permitirá acelerar el cronograma del proyecto Argentina LNG. Vemos un gran interés a nivel mundial, tanto de grandes empresas productoras como de países interesados en adquirir gas de Vaca Muerta", declaró Horacio Marín, tras la firma.

ypf marin wall street.jpg

“La elección de Eni por parte de YPF como socio estratégico refleja la experiencia específica y distintiva que hemos desarrollado en proyectos de GNL en Congo y Mozambique, y el reconocimiento de nuestro liderazgo global en la ejecución de proyectos que utilizan esta tecnología”, replicó Claudio Descalzi.

¿Qué es Eni en Italia?

ENI es el acrónimo de Ente nazionale idrocarburi; literalmente, "Corporación nacional de hidrocarburos", una empresa multinacional energética de Italia.

ENI opera en más de 60 países y, a través de sus filiales, está presente en toda la cadena de valor energética. Actualmente, cotiza sus acciones en la Bolsa de Italia y en la Bolsa de Nueva York.

La empresa fue creada por el gobierno de Italia en 1953 como empresa pública, propiedad del Estado italiano y fue luego convertida en sociedad anónima en 1992.

Posteriormente el Estado italiano se fue desprendiendo de una parte importante del capital accionario en cinco fases -entre los años 1995 y 2001-, pero conservando una participación superior al 30% y manteniendo asimismo el control efectivo de la empresa, reservándose el derecho de nombrar al presidente y al administrador delegado.

Cuántos MOU firmó YPF por el GNL de Vaca Muerta

Este es el tercer MOU firmador por la petrolera para ARGLNG. En diciembre del 2024 el propio Horacio Marín firmó con el vicepresidente Ejecutivo de GNL de Shell, Cederic Cremers, un acuerdo para el desarrollo de la iniciativa "Argentina LNG" en Río Negro. El PDA (Project Development Agreement, por su término en inglés) se suscribió en la ciudad de La Haya, en Países Bajos, e implica que Shell se incorporará al proyecto en reemplazo de los malayos de Petronas.

Según informó YPF en ese momento, las empresas se comprometieron a avanzar en el desarrollo de la primera fase del proyecto "Argentina LNG" hasta tomar la decisión para ingresar a la etapa de FEED (Front-End Engineering and Design). Esta primera fase implica una capacidad de licuefacción 10 millones de toneladas al año (MTPA), remarcaron.

Y en enero pasado, YPF firmó otro Memorándum de Entendimiento (MOU) para exportar GNL de Vaca Muerta a la India.

El MOU se suscribió con las principales empresas energéticas de la India: Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL).

El acuerdo contempla la exportación de hasta 10 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado (GNL), además de cooperación en litio, minerales críticos y exploración de hidrocarburos.