Enfoque Una jugada que no se entiende

El argumento de LLA sobre mitigar los riesgos del robo de boletas con una provisión dos tercios inferior a la recomendada por urna, simplemente, no tiene sentido. No solo existen -pagadas con fondos del Estado- un lote dos veces superior en cantidad a las necesarias para utilizar en caso de contingencia para reemplazar faltantes, sino que, en caso de existir los poco edificantes pero folclóricos “robo hormiga” que se producen en cada elección, la logística de reposición que eligió LLA como salvaguarda podría generarle más perjuicios que soluciones. Sobre todo si es como preanuncian que no les sobran los fiscales por mesa y esa responsabilidad quedaría en manos de fiscales generales del partido, con varias mesas a cargo. Ese planteo encendió las alarmas de la justicia electoral por un motivo tangible: hechas las advertencias y explicitado el incumplimiento previo, nada evitaría que con este panorama la experiencia del votante de LLA encontrara el domingo obstáculos reales para conseguir la boleta (por el uso, por faltante o por ausencia de reposición) lo que trasladado a una escala masiva forzara la denuncia de irregularidades que, en realidad, fueron absolutamente previsibles. Esto empezó a inquietar a los jueces electorales que ven configurarse un riesgoso auto boicot que puede derivar en una agitación en el clima de los comicios. ¿Cuál es el sentido de, en una elección tan reñida, tomar tan alto riesgo? Desde el punto de vista lógico, ninguno. A excepción de que a alguien se le haya ocurrido viable usar este camino para generar un malestar que tiña el proceso, multiplique las sospechas y, eventualmente, esté legitimado para luego cuestionar sus resultados.