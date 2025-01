"28 Years Later": qué pasará con Cillian Murphy y su personaje en la película

Cillian Murphy en 28 Days Later.

28 Years Later , cuyo estreno está previsto para junio de 2025, marcará el esperado regreso de la querida franquicia y seguirá a los nuevos protagonistas Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson y Ralph Fiennes . Danny Boyle y Alex Garland , que lideraron la aclamada película original de 2002, regresan para dirigir y escribir respectivamente.

Todo esto se avivó aún más con un zombi en el tráiler de 28 Years Later que se parecía inquietantemente a Murphy, aunque luego se confirmó que se trataba de un personaje interpretado por el modelo y comerciante de arte Angus Neill .

Ahora, sin embargo, en una nueva entrevista con Empire, el productor Andrew Macdonald ha confirmado que Cillian no aparecerá en pantalla en la próxima película de 2025, aunque hay esperanzas de que aparezca en una de sus dos secuelas planeadas: "Queríamos que estuviera involucrado y él quería estar involucrado. No está en la primera película, pero espero que haya algo de Jim en algún momento".

Macdonald continuó: “Está involucrado en este momento como productor ejecutivo y espero que podamos trabajar con él de alguna manera en el futuro en la trilogía”.

La película de 2025 dará inicio a una trilogía planificada para la serie , en la que Garland escribirá para todos, pero Boyle dirigirá la primera. La segunda película de la trilogía 28 Years Later: The Bone Temple está siendo dirigida por Nia DaCosta y se ha revelado que llegará a los cines solo unos meses después de 28 Years Later.

De qué trata 28 Years Later

Según la sinopsis oficial, han pasado casi tres décadas desde que el virus de la rabia escapó de un laboratorio de armas biológicas y ahora, todavía en una cuarentena impuesta sin piedad, algunos han encontrado formas de existir entre los infectados.

Uno de esos grupos de supervivientes vive en una pequeña isla conectada al continente por una única calzada fuertemente defendida. Cuando uno de los miembros del grupo abandona la isla en una misión hacia el oscuro corazón del continente, descubre secretos, maravillas y horrores que han mutado no solo a los infectados, sino también a otros supervivientes.