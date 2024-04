5 series para ver si te gustó "Bebé reno"

Si ya viste Bebé reno y te gustó, te dejamos un listado con cinco series que no te podés perder.

I May Destroy You

I May Destroy You es una serie de televisión de comedia dramática británica, creada, escrita, codirigida y producida por Michaela Coel para BBC One y HBO.

La serie está ambientada en Londres y protagonizada por Coel como Arabella, una joven que debe reconstruir su vida después de que la agredieran sexualmente después de poner drogas en su bebida.

Disponible en Max

You

En You, Joe Goldberg (Penn Badgley), un neoyorquino obsesivo pero brillante, aprovecha las nuevas tecnologías para conquistar a Beck (Elizabeth Lail), la mujer de sus sueños.

Gracias a la hiperconectividad que ofrece la tecnología moderna, Joe pasa de acosador a novio, pues usando Internet y las redes sociales consigue conocer sus detalles más íntimos para acercarse a ella. Así, lo que empezó como un flechazo encantador, se convertirá en una obsesión mientras él, de forma estratégica y silenciosa, se deshace de todos los obstáculos (y personas) que se crucen en su camino.

Disponible en Netflix

Dirty John

Dirty John cuenta la historia de «cómo un romance con el carismático John Meehan se convirtió en una espiral de secretos, negación, manipulación y, en última instancia, supervivencia – con horribles consecuencias para toda la familia»

La serie creada por Alexandra Cunningham, basada en el podcast del mismo nombre de Christopher Goffard sobre este caso real. Esta protagonizada por Connie Britton y Eric Bana.

Disponible en Netflix

Swarm

Es una miniserie de televisión de suspenso y terror de comedia satírica estadounidense creada por Janine Nabers y Donald Glover.

La serie cuenta la historia de Dre (Dominique Fishback), una joven obsesionada con una estrella del pop, cuya base de fans es conocida como "The Swarm". El programa es una inmersión profunda en la vida de Dre, su deseo, su fandom y cómo la lleva a lugares oscuros e inesperados.

Disponible en Amazon Prime Video

The End of the F***ing World

The End of the F***ing World se une a esta lista ya que es de los mismos responsables de Bebé reno.

Esta no es la típica historia de chico conoce a chica. James (Alex Lawther) y Alyssa (Jessica Barden), dos adolescentes rebeldes, se embarcan en un viaje por carretera como nunca habían imaginado. Basada en la novela gráfica de Charles Forsman.

Disponible en Netflix