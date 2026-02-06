El actor Timothy Busfield fue acusado de cuatro cargos de abuso sexual infantil

Busfield fue acusado de cuatro cargos de contacto sexual delictivo con un menor. Se lo acusa de abusar sexualmente de dos menores durante el rodaje de la serie de televisión "The Cleaning Lady".

“Como en todos los procedimientos penales, el Sr. Busfield se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal”, declaró el fiscal de distrito del condado de Bernalillo, Sam Bregman. “Este caso seguirá el proceso judicial y se espera que llegue a juicio” . Busfield ha negado las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Los cargos, delitos graves de tercer grado en Nuevo México, se relacionan con presuntos tocamientos en dos ocasiones distintas, una en octubre de 2022 y otra en septiembre de 2023. Cada cargo conlleva una sentencia mínima de tres años, que no puede suspenderse ni aplazarse.

Tras una audiencia el mes pasado, Busfield fue puesto en libertad mientras espera su juicio. La fiscalía intentó mantenerlo detenido, argumentando que el actor representa un peligro constante para la comunidad. Según la orden, no puede contactar a las presuntas víctimas ni a sus familias, hablar del caso con testigos ni tener contacto sin supervisión con menores.

Acusaciones previas contra Timothy Busfield

Busfield ha enfrentado acusaciones de conducta sexual inapropiada. En un supuesto incidente ocurrido en 1994, una extra de 17 años de la serie Little Big League, que él dirigía, lo acusó de agresión, alegando que le sirvió alcohol, la manoseó e intentó iniciar una relación sexual en su caravana. En otro incidente ocurrido en 2012, una mujer adulta alegó que la agredió en un cine de Los Ángeles. Busfield presuntamente le metió las manos bajo la ropa y le tocó los genitales, según documentos judiciales. Finalmente, las autoridades no iniciaron un proceso penal por falta de pruebas.

Tras su arresto, el padre de una joven de 16 años denunció ante la policía que Busfield manoseó a su hija cuando ella audicionaba para un papel hace aproximadamente 25 años en el Teatro B Street de Sacramento, California. Supuestamente la besó, le metió las manos bajo los pantalones y le tocó las partes íntimas, según un expediente judicial. Busfield es cofundador de la compañía de teatro y su exdirector artístico.