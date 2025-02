A 20 años de la muerte de Pappo: la historia detrás de su show con Charly García y su legado musical

“Nunca jamás voy a creer que Pappo no entendía mi música, como él decía”, le explicó Charly a Beto Casella en una entrevista posterior a la muerte de Napolitano. Y recordó aquella vez que coincidieron en Cosquín Rock: “Unos días antes de que se mate, pobre, me invitó a tocar en el festival... Dio toda una vuelta para invitarme, mandó mil mensajeros, qué sé yo. Al final, toco con él. Y cuando me voy me dice: ‘Gracias, García’”.

pappo-charly-cosquin-rock.jpg Reunión cumbre en el Cosquín Rock 2005.

La historia y el legado de Pappo

Desde muy joven, Pappo mostró un interés innato por la música. Su carrera comenzó en la década de 1960, cuando formó parte de diversas bandas emergentes de la escena del rock argentino: Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Carlos Bisso y su Conexión N.º5 y una gira de verano con Manal. Sin embargo, alcanzó mayor notoriedad al integrarse a Los Gatos en 1969, una de las primeras bandas de rock en español. Con ellos, grabó el álbum "Beat Nro 1" y "Rock de la mujer perdida", donde dejó ver su talento como guitarrista.

En 1970, Pappo decidió formar su propia banda, Pappo's Blues, con la que logró consolidarse como un referente del blues y el rock en Argentina. La banda lanzó una serie de discos que se convirtieron en clásicos del rock argentino, como "Pappo's Blues Volumen 1", "Volumen 2" y "Volumen 3". Temas como "El viejo" y "Adonde está la libertad" se convirtieron en himnos del rock nacional y muestran la habilidad de Pappo para combinar la crudeza del blues con la energía del rock.

Pappo Blues.jpg Un joven "Carpo" en los años primeros años de Pappo's Blues.

Luego de disolver Pappo's Blues (aunque siempre estaría volviendo), Pappo junto al exbajista de Manal, Alejandro Medina decidieron armar un nuevo conjunto, y viajaron a Brasil en busca de un baterista de acuerdo a sus pretensiones. En la búsqueda dieron con Rolando Castello Junior para formar el trío Aeroblus a principios de 1977. La banda, de fugaz duración, logró editar solo un disco homónimo que con el paso del tiempo ganó popularidad e influyo notablemente en el hard rock y heavy metal argentino.

La versatilidad de Pappo como músico se manifestó también en su incursión en la década de 1980. Fundó la banda Riff, con la cual exploró sonidos más pesados y oscuros, pero siempre mantuvo su esencia de guitarrista virtuoso. Canciones como "La dama del lago" y "Susy Cadillac" demostraron su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y seguir siendo relevante en la escena musical.

Pappo-y-BB-King.jpg Pappo junto a uno de los máximos referentes del blues B.B. King.

A lo largo de su carrera, Pappo colaboró con numerosos músicos y bandas, tanto en Argentina como en el extranjero. B. B. King, con quién tocó en más de una ocasión, lo consideró como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos

Con el disco "Pappo & Amigos" (una suerte de gran homenaje en vida) del año 2000 se dio el lujo de grabar versiones de sus canciones con bandas como La Renga, Almafuerte, La Mississippi, Viejas Locas, Divididos, y artistas como Moris, Andrés Calamaro, Ricardo Iorio, Adrián Otero, Andrés Ciro, Alejandro Medina, Omar Mollo, Vicentico, entre otros.

Su último disco "Buscando un amor" tiene grandes canciones como: "Rock and roll y fiebre", "Juntos a la Par" y "Ella es un ángel". La portada del álbum incluye a los grandes fallecidos guitarristas Muddy Waters, Stevie Ray Vaughan, Robert Johnson, John Lee Hooker y Jimi Hendrix, quienes aparecen sentados en una mesa, con alas de ángeles jugando al póker con Pappo.

Sin dudas, su estilo inconfundible, su pasión por la música y su dedicación a su arte lo convirtieron en un ícono que trasciende generaciones. 20 años después de su muerte es imposible no pensar que en algún lugar del país no haya una banda rock tocando alguna canción compuesta por Pappo.