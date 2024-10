A 30 años del estreno de Friends: quiénes son los actores que participaron de la serie y murieron años después

La icónica serie que no deja de ser popular y aclamada por sus seguidores, tiene momentos alegros y dolorosos como la muerte de sus actores

Tyler también apareció en otros programas de televisión como Scrubs y Sabrina, la bruja adolescente. Su lucha contra el cáncer fue pública, lo que inspiró a muchos seguidores. A pesar de no tener hijos, su memoria sigue viva entre los fanáticos de la historia con la que se hizo amar y quienes lo conocieron de forma personal.

Matthew Perry

Perry, quien interpretó a Chandler Bing, murió trágicamente en octubre de 2023 a los 54 años. La causa de su fallecimiento fue una sobredosis de ketamina, y su cuerpo fue encontrado en su casa, tras lo cual se iniciaron investigaciones que revelaron la implicación de médicos y traficantes de drogas. A lo largo de su carrera, Perry también destacó en películas como 17 otra vez.

Además de su trabajo en televisión, Perry luchó públicamente con sus problemas de adicción, siendo una voz importante para la concientización sobre la salud mental. El legado en la comedia y su impacto en millones de fanáticos sigue siendo incuestionable. y todos lo que lo quieren siguen pidiendo justicia por su muerte.

Matthew Perry.webp Durante la investigación por su muerte, uno de los médicos relacionados al caso se ha declarado culpable

Robin Williams

Con su personaje desopilante de Tomas, Williams dejó una gran huella. Lamentablemente este gran actor falleció en 2014 a los 63 años. Su muerte, catalogada como suicidio, fue un duro golpe para la industria del entretenimiento y abrió debates sobre la importancia de la salud mental. Williams era mundialmente famoso por sus papeles en Jumanji y Good Will Hunting.

El actor dejó un legado de películas y personajes inolvidables, además de tres hijos que hoy mantienen viva su memoria. Aunque su aparición en Friends fue breve, sigue siendo recordada como una de las más icónicas en la historia de la serie.

Paul Gleason

Paul interpretó al estricto jefe de Phoebe en la sexta temporada. Su carrera como actor abarcó varios géneros, destacando en películas como La jungla de cristal y series de televisión como Malcolm el de en medio. Su fallecimiento debido a un mesotelioma, un cáncer poco común dejó a todos muy triste en 2006.

Gleason, quien tenía una hija, fue recordado por su versatilidad y su habilidad para interpretar personajes de autoridad. Su papel en la serie fue breve, pero sus contribuciones al cine y la televisión lo consolidaron como un actor respetado en la industria.

Lylian Chauvin

La talentosa actriz que interpretó a la abuela de Joey, murió en 2008 a causa de complicaciones derivadas del cáncer de mama y problemas cardíacos. Además de su papel en Friends, Chauvin fue una prolífica actriz y presentadora de televisión, con una carrera que abarcó décadas.

Su participación en series como The X-Files y ER le dio renombre en la industria. Esta brillante estrella de Hollywood logró que su legado sigue presente en la memoria de los seguidores de Friends y quienes disfrutaron de su talento en la pantalla.

Jackie Bright

Jackie, quien apareció en un solo episodio como el conserje Garvin en la tercera temporada, murió en 2006 sin que las causas de su fallecimiento se hicieron públicas. Aunque su participación fue breve, Bright es recordado como el padre de Kevin Bright, uno de los productores de la serie.

Además de su conexión con Friends, el actor tuvo una extensa carrera en la televisión, apareciendo en varios programas a lo largo de los años. Aunque su papel fue pequeño, su legado en la industria perdura gracias a su larga trayectoria y su influencia en la producción del programa.

Kellie Waymire

Kellie , quien apareció en la décima temporada como una de las citas de Ross, falleció en 2003 a los 36 años debido a un paro cardíaco provocado por una arritmia no diagnosticada. Waymire también participó en series de televisión como Six Feet Under y Star Trek: Enterprise.

A pesar de su corta vida, la actriz dejó una impresión duradera en la televisión, ganándose el respeto de sus colegas y del público. Su muerte fue un recordatorio de lo inesperada que puede ser la vida, y su talento sigue siendo celebrado por quienes la conocieron.