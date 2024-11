A 40 años de Terminator, estas son las 10 curiosidades que no sabías de Arnold Schwarzenegger

Mundo de la construcción

Mucho antes de su época dorada en Hollywood, Schwarzenegger fue parte del mundo de la construcción. Al llegar a Estados Unidos, trabajó en un pequeño negocio de albañilería. Se valió de su impresionante físico para promocionarse y conseguir trabajos en remodelaciones y construcciones, lo que le permitió ganar un buen dinero mientras perseguía sus sueños de convertirse en fisicoculturista profesional.

Este trabajo no solo le sirvió para mantenerse económicamente, sino que también fue una gran escuela para fortalecer su ética laboral y aprender el valor del esfuerzo. Estos años de trabajo duro también ayudaron a forjar la determinación que más tarde lo llevaría al éxito en el cine y la política.

Consejo para alcanzar la felicidad

Con una vida llena de logros, Arnold siempre ha sido conocido por sus motivadoras palabras. Uno de sus consejos más famosos para alcanzar la felicidad es la importancia de tener un propósito, de ser útil. Para él, es esencial que cualquier persona que logre el éxito encuentre formas de ayudar a los demás.

Arnold dijo alguna vez: "Creo que todos deberían intentar ganar todo el dinero que quieran. Pero si les falta algo en la vida y ven que el dinero y la comodidad que les proporciona no les hacen felices, creo que necesitan encontrar un propósito. Necesitas ser útil. He conocido a mucha gente miserable, enfadada y rica".

Quiso interpretar a Hulk, pero lo rechazaron

Antes de convertirse en el icónico Terminator, Schwarzenegger tenía un sueño: interpretar a Hulk. Sin embargo, cuando intentó conseguir el papel, fue rechazado debido a su estatura. A pesar de sus músculos impresionantes, los productores pensaron que no cumplía con la imagen que tenían en mente para el superhéroe verde, por lo que el papel terminó en manos de Lou Ferrigno.

Este revés no frenó su carrera. Por el contrario, fue un impulso para seguir persiguiendo roles que se ajustaran a su talento y físico. Eventualmente, encontró su gran oportunidad con Terminator, y el resto es historia. Hoy, la anécdota de Hulk solo añade un capítulo más a su increíble vida.

Héroe en la vida real

Arnold Schwarzenegger no solo ha interpretado héroes en la pantalla; en la vida real también ha demostrado su valentía. En una ocasión, mientras estaba de vacaciones en Hawai, se percató de que un hombre se estaba ahogando. Sin dudarlo, Arnold se lanzó al agua y logró rescatar al hombre, salvándole la vida. Este acto heroico es solo una muestra de su naturaleza decidida y su espíritu de ayudar.

Esta experiencia ha sido recordada por muchos como una prueba de su compromiso con la gente y su valentía fuera de los sets de filmación. Schwarzenegger continúa demostrando que su sentido de responsabilidad va más allá de la fama y la fortuna.

Su rivalidad con Sylvester Stallone

Arnold y Stallone, quienes fueron grandes rivales en los 80, se involucraron en un juego de astucia digno de película. En una entrevista, Schwarzenegger confesó que fingió estar interesado en protagonizar la película ¡Alto! o mi madre dispara, un proyecto que, según él, era terrible. Al escuchar el rumor, Stallone, queriendo ganarle a Arnold, aceptó el papel inmediatamente, y la película resultó ser un desastre en taquilla.

La competencia entre Arnold y Stallone no se limitaba solo a la pantalla. Ambos actores llevaron su rivalidad al mundo de los autos, en el que cada uno "promocionó" su propio modelo del Ford Mustang. La marca del óvalo, en una campaña publicitaria, aprovecho la rivalidad de las estrellas para promocionar la cuarta generación del icónico vehículo con una versión para cada actor.

El Mustang ganador fue aqule promocionado por el intérprete de Terminator. Con el tiempo, la rivalidad fue disminuyendo y se transformó en una amistad que ambos disfrutan hasta hoy. Sin embargo, en aquella época, cada compra era una declaración de superioridad en su peculiar batalla.

Entró en política gracias a Danny DeVito

Uno de los impulsores de la carrera política de Schwarzenegger fue Danny DeVito, con quien compartió pantalla en la comedia Gemelos. DeVito lo motivó a considerar una vida pública, asegurándole que sus habilidades y carisma lo ayudarían a triunfar en ese ámbito. Gracias a esta influencia, Arnold decidió dar el paso y terminó siendo gobernador de California, logrando lo que pocos actores habían hecho.

La transición de actor a político fue una etapa fascinante en su vida, donde dejó una marca significativa y confirmó que su influencia podía ir mucho más allá del cine.

Paga un alquiler por tener un recuerdo de Batman y Robin

En la entrega del duo dinámico en la que participó, Schwarzenegger interpretó al villano Mr. Freeze, un papel que, aunque criticado, le dejó un recuerdo especial: la escultura de su personaje. Sorprendentemente, Arnold aún paga un alquiler mensual por mantener esta pieza en su hogar, un recordatorio permanente de su carrera y del icónico personaje.

Este peculiar alquiler muestra cuánto aprecia sus papeles, incluso los más inusuales, y su disposición a conservar esos fragmentos de su historia actoral.

Quiso emborrachar a Terminator

Arnold, conocido por su sentido del humor, propuso una escena en la que su personaje Terminator se embriagara. Sin embargo, la idea fue rechazada porque no encajaba con la naturaleza robótica e implacable del personaje. Aunque la escena nunca vio la luz, es un ejemplo de cómo Arnold siempre busca añadir un toque personal y entretenido a sus personajes.

Con esta anécdota, el exfisicoculturista muestra su lado creativo y su capacidad para no tomarse demasiado en serio, recordándonos que incluso los héroes más duros pueden tener un lado cómico.

Su frase más icónica del cine surgió por accidente

La famosa frase “I’ll be back” (Volveré), de Terminator, no estaba planificada como un gran momento cinematográfico. En el guion original, Arnold debía decir “I will be back”, pero tras una discusión sobre cómo sonaría mejor, se decidió por “I’ll be back”. La frase se convirtió en un hito en su carrera, simbolizando a su personaje en la cultura popular.