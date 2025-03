A 54 años del lanzamiento de La Biblia de Vox Dei, la primera ópera de rock argentina

Inspirado en las primeras óperas de rock como Tommy de The Who, S.F Sorrow de The Pretty Things y Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) de The Kinks, La Biblia de Vox Dei fue una gran obra experimental que se fue creando a partir de ideas que se convertían en zapadas y por último en canciones. El primer doble disco de la historia del rock argentino fue una síntesis de la creatividad del grupo, que en las ocho canciones engloba un concepto sobre el texto religioso (el relato de David y Goliat en "Las Guerras", las enseñanzas de la sección de Escritos del Antiguo Testamento en "Libros Sapienciales").

Una curiosidad del álbum es que cierra con "Apocalipsis", un tema instrumental que originalmente tenía letra. Sin embargo, en el apuro por sacar el disco, la banda no lo pudo terminar. Su publicación marcó un hito en la historia de nuestra música, y encima los acercaría a un público católico, en uno de los pocos puntos de la historia en el que el rock se junto con la religión.