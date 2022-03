“A ciegas”, con una formidable intérprete no vidente

Empezando por el detalle de estar protagonizada por una auténtica ciega, Skyler Davenport, una actriz de un talento especial cuya sola presencia justifica la visión del film, un thriller que si bien no llega al nivel excepcional de “No respires”, de todos ofrece una tensión permanente y algunos de esos momentos fuertes que hacen saltar al espectador de su butaca. El argumento tiene sus detalles originales; Davenport es una ciega asistida para “ver”, o mejor dicho, saber qué tiene delante, por un sistema de comunicación sofisticado a través del cual una ex militar, Jessica Parker Kennedy, le va diciendo qué hacer y qué cosas evitar. Sola en una mansión alejada de todo, la protagonista queda a merced de un grupo de delincuentes, pero no piensa entregarse, sino que con la reticente asistencia a distancia de su asesora, libra una lucha despareja pero eficaz.