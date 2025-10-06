El milagro de Thiago Medina: La frase con la que saludó a su hermana Camilota y se volvió viral

Thiago Medina atraviesa una lenta pero alentadora recuperación tras el grave accidente que sufrió. Ya fuera de terapia intensiva se reencontró con su hermana y con sus gemelas.

En medio de su esperanzadora recuperación, Thiago Medina vivió uno de los momentos más conmovedores desde que fue internado: habló con su familia . Y hubo una frase que cuando se filtró a los medios pronto se volvió viral , no por su significado explícito, sino porque fue una muestra de la evolución del joven de 22 años. Su buen humor y su entrañable relación con su familia quedaron plasmados en el reclamo a su hermana Camilota .

La influencer participa en el programa "Cuestión de peso" y siempre la ha apoyado en su camino hacia la salud. "Estás más gorda", le dijo al reconocerla después de preguntar por sus gemelas. Emocionada, su hermana hizo de la frase una muestra de su evolución y la contó con emoción en sus redes.

Thiago Medina permanece internado tras el accidente que lo dejó internado en terapia intensiva. A pesar de que el camino hacia la recuperación es largo, su entorno está optimista por los avances que tiene en los últimos días . Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, lo acompaña con una fe inquebrantable y ha movilizado incluso a sus seguidores en redes con pedidos de oración y gestos de devoción.

Emocionada: Así contó Camilota las risueñas palabras con las que la saludó su hermano Thiago desde su internación en el hospital.

En las últimas horas se conoció que Thiago Medina se encuentra internado en una sala común, lo que significa una señal clara de mejorías tras semanas de incertidumbre. Según informaron desde su entorno, ya respira por sus propios medios y se alimenta sin asistencia médica , lo que son dos indicadores clave que permitieron el cambio de área dentro del hospital.

Este avance se da después de un período crítico en el cual la familia había pedido privacidad y apoyo a la comunidad cuando su función pulmonar se vio afectada seriamente. De hecho, en algún momento Thiago la vida del joven ex participante de Gran Hermano estuvo en peligro. Ahora el panorama es francamente diferente: despierto y fuera de la UTI, requiere controles constantes pero las perspectivas son mucho más esperanzadoras. Sus familiares agradecieron en redes sociales el cariño y los mensajes que reciben desde todos los rincones del país.

Daniela Celis habló de la videollamada de Thiago con sus gemelas

Thiago también pudo reecontrarse de forma vitual con sus pequeñas: Aimé y Laia. Las pequeñas, que aún no comprenden la situación que vive la familia, le decían "papá" con alegría e inocencia. El gesto fue simple, pero profundamente significativo para Medina, que lucha para recuperar su salud.

daniela celis y thiago medina (1).jpg Las gemelas Laia y Aimé hablaron a través de una videollamada con Thiago que poco a poco recupera su salud.

A través de sus redes sociales, Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus hijas, contó que Thiago pudo ver a sus hijas por videollamada y fue un acto de pura emoción para la familia. "Para todos los que me están preguntando, él vio a sus nenas a través de una videollamada, así que también ellas estaban muy felices", y agregó: "Cada vez que agarran el teléfono dicen 'papá, papá, papá'. La felicidad es total".