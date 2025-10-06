George Clooney admitió haber consumido drogas en los 80: "Nunca fue un gran problema para mí"

El actor brindó una entrevista dónde habló sin tapujos sobre su relación con las drogas y el alcohol en varias etapas de su vida.

El actor de 64 años habló sobre su el uso de sustancias en su juventud.

George Clooney habló con franqueza sobre sus días más alocados. El ganador del Oscar, de 64 años, reveló en una nueva entrevista con la revista Esquire, publicada el 6 de octubre, que "consumía drogas y cosas así" cuando era un actor en auge en Los Ángeles en la década de 1980, aunque dice que las drogas "nunca fueron un gran problema" para él.

“En el ochenta y dos, lo intenté; consumí cocaína y cosas así” , declaró a la revista. “Solía bromear sobre lo mucho que consumía, pero la verdad es que nunca fue un gran problema para mí”.

"Y mira, hubo un episodio de Taxi donde todos se meten cocaína. En ese momento, pensé: 'No, esto no es como la heroína. No es adictivo'. Pero luego pensé: 'Bueno, la verdad es que es bastante malo'", continuó la estrella. "Además, todo estaba diluido con manitol. El laxante para bebés. Todos se metían una línea y luego cagaban".

La marihuana, por otro lado, "no es mi droga", declaró el actor a la revista, y contó una anécdota de cuando se colocó hace unos 15 años. Clooney se llevó unos brownies de marihuana con amigos para ver El mago de Oz con la banda sonora de Dark Side of the Moon de Pink Floyd , recordó, "y estábamos jodidos".

"Literalmente, creo que todos... Éramos como veinte en la sala de proyección, y la película terminó, y nos quedamos sentados sin hablar durante horas. ¡Horas!"—le dijo a Esquire— "Como si saliera el sol y... simplemente no es mi droga".

George Clooney habló sobre su relación con el alcohol

Clooney también reflexionó sobre su consumo de alcohol pasado y actual en la entrevista.

"He tenido épocas en las que, no diría que fue un problema; nunca me despertaba bebiendo ni nada", declaró a Esquire . "Pero", admitió, "tenía rachas en las que me calentaba bastante todas las noches".

Recientemente se volvió sobrio —o casi sobrio, con la excepción de una sola copa de vino algunos domingos— durante su debut en Broadway en Buenas noches y buena suerte, según declaró Clooney a Esquire. Pero después de los Premios Tony de 2025, su periodo de sequía terminó de forma espectacular, reveló.

En la entrega de premios del 8 de junio (la obra se estrenó en abril), Clooney fue nominado a un Tony por su actuación como el periodista Edward R. Murrow, que finalmente fue para Cole Escola de Oh, Mary!.

Después de la ceremonia, se emborrachó, se emborrachó muchísimo. "Me emborraché", admitió a Esquire . "Apenas podía caminar borracho, ¿sabes?". Esa noche, recordó, "llegó a casa con [su esposa] Amal y me reí a carcajadas. Estábamos acostados en la cama y pensé: "Bueno, recuperé toda mi abstinencia en una noche. Al día siguiente vomité todo el día; fue divertidísimo". "Estaba como un borracho de instituto", añadió. "Como un borracho imbécil".

Jay Kelly lo nuevo de George Clooney para Netflix

Clooney ahora protagoniza Jay Kelly , escrita y dirigida por Noah Baumbach, y también está protagonizada por Adam Sandler, Laura Dern y Billy Crudup.

La película de Netflix, según su eslogan oficial, "sigue al famoso actor de cine Jay Kelly (Clooney) y a su devoto manager Ron (Sandler) mientras se embarcan en un viaje vertiginoso e inesperadamente profundo por Europa. En el camino, ambos hombres se ven obligados a confrontar las decisiones que han tomado, las relaciones con sus seres queridos y los legados que dejarán atrás".

Jay Kelly estará en cines selectos el 20 de noviembre y luego se transmitirá en Netflix el 5 de diciembre.