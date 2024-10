"A Very Royal Scandal", la miniserie sobre la escandalosa entrevista al príncipe Andrew llega a Universal+

En 2019, la experimentada periodista de la BBC, Emily Maitlis (personificada por la ganadora del Globo de Oro Ruth Wilson , Luther, The Affair), preparó junto a su equipo del prestigioso ciclo Newsnight una pieza periodística de valor incalculable: una conversación, one-on-one en Buckingham Palace, con el príncipe Andrew de Inglaterra (interpretado por el nominado al Emmy Michael Sheen , The Queen, Prodigal Son), quien en ese momento buscaba un espacio para aclarar su vínculo con Jeffrey Epstein .

La miniserie creada por Jeremy Brock (The Last King of Scotland) y dirigida por el ganador del Emmy Julian Jarrold (The Crown) también recrea esa entrevista que fue posteriormente catalogada como un “desastre mediático” por cómo arruinó la imagen del duque de York, a quien se lo notó incómodo durante los 50 minutos que duró la charla.