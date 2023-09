Aaron Paul apuntó contra Netflix por Breaking Bad: "No me pagan nada".

En otro episodio de la huelga en Hollywood , el actor Aaron Paul hizo una sorpresiva, pero entendible, crítica a Netflix por las reproducciones que la plataforma recibe por la multipremiada Breaking Bad. "No me pagan nada", reveló la estrella de esa serie en relación a la discusión por los r esiduales de streaming que lleva adelante SAG-AFTRA, el sindicato de actores.

"No me pagan nada de Netflix por Breaking Bad, y para ser completamente honesto me parece una locura", dijo Paul en una de las protestas de actores contra la AMPTP (la asociación que nuclea a las grandes productoras de Hollywood). "Las series viven para siempre en estas plataformas, el otro día vi que Breaking Bad era tendencia en Netflix y debería ser algo de sentido común, pero estas compañías se salieron con la suya para no pagarle a la gente lo que les corresponde", indicó el actor, a la publicación EW, y sentenció: "Es hora de que eso se termine".