Joaquín Levinton respondió a la denuncia por abuso sexual: "Creí que era un capítulo cerrado" + Agregar ámbito en









Levinton se expresó sobre la situación y rechazó las acusaciones. A través de sus redes sociales el músico compartió detalles sobre su relación con la denunciante.

El músico rechazó las acusaciones en su contra. @joaquinlevinton (Ig stories)

Joaquín Levinton, cantante y líder de Turf, fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal por una mujer que dice haber mantenido una relación informal con él durante cinco años, desde 2015 hasta 2020. Durante el vínculo, la denunciante relató haber vivido situaciones de violencia física y psicológica.

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La periodista Karina Iavícoli dio a conocer detalles de la denuncia realizada en la Comisaría Vecinal 2-B, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, durante la tarde del lunes. “Ella lo denunció por abuso sexual con acceso carnal”, leyó en LAM (América TV).

Ahora, el propio Levinton se expresó sobre la situación y rechazó las acusaciones. A través de sus redes sociales el músico compartió detalles sobre su relación con la denunciante:

"Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo. Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes. Continua acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación".

Qué dice la denuncia contra Joaquín Levinton La denuncia de la mujer, a quien llaman "La señora P" para preservar su identidad, sostiene que durante los años que duró el vínculo "sufrió reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína, y forzada a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas".

Además, aseguró que el cantante guardaba un registro fílmico de dichos encuentros: "Mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”, indica la denuncia. La mujer señaló que ella accedía a esa dinámica porque "estaba enamorada de él", pero que cuando se oponía, el cantante se tornaba violento, según especificó en la denuncia: “Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de p...'. Asimismo, en una oportunidad, cuya fecha exacta no recuerdo, mientras estábamos en un encuentro con múltiples mujeres donde se realizaban orgías, intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar de la vivienda, siendo esa la ocasión en que ejerció violencia física directa sobre mi cuello, aunque sistemáticamente obstruía mis salidas de esa propiedad cuando manifestaba mi voluntad de no querer estar ahí".