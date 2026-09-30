Oasis demanda a una casa de subastas por la venta de grabaciones inéditas y raras de la banda

Una colección de 63 grabaciones de conciertos, más de 100 horas de ensayos, pruebas de sonido y "diálogos sin filtros" entre Noel y Liam Gallagher iban a ser subastadas el 3 de octubre.

Hace unas semanas surgió la noticia de que saldría a subasta material raro e inédito de Oasis , ahora según se informa, la banda demandó a la casa de subastas que puso en pausa la venta.

Una colección de 63 grabaciones de conciertos, más de 100 horas de ensayos, pruebas de sonido y "diálogos sin filtros" entre Noel y Liam Gallagher iban a ser subastadas el 3 de octubre, con un precio estimado de u$s2 millones.

Entre los archivos, que fueron catalogados por Littleton Auctions y denominados The Desk Tapes , se encuentra la que se cree que es la única grabación del emblemático concierto de la banda de 1996 a orillas del lago Lomond en Escocia.

Las grabaciones originales fueron recopiladas por Huw Richards , antiguo ingeniero de sonido de Oasis, quien trabajó con la banda desde el lanzamiento de su álbum debut de 1994, "Definitely Maybe", hasta 2001. Grabó las cintas directamente desde la mesa de mezclas.

Según se informa, los hermanos Gallagher expresaron su descontento con la subasta, y el hijo de Richards, Owain Richards , afirmó que la banda quiere que el tesoro "vuelva a estar en su poder".

Según informa la casa de subastas al periodico London Evening Standard, la banda presentó una orden judicial y la venta fue suspendida.

El director general, Ben Homer, declaró a la publicación: "Littleton Auctions confirma que las grabaciones de Oasis conocidas como The Desk Tapes han sido retiradas de nuestra subasta del 3 de octubre debido a un proceso judicial. Lamentamos profundamente no poder ofrecer este valioso archivo como estaba previsto".

Homer añadió: "El resto de la venta no se verá afectado y se llevará a cabo con normalidad. Respetamos el proceso legal y no haremos más comentarios al respecto por el momento".

El hijo de Richards también declaró: "Es cierto que Oasis nos ha demandado a mi padre y a mí para intentar impedir la subasta de las cintas que mi padre grabó hace muchos años. Hemos acordado aplazar la subasta (de las cintas) para que la disputa legal pueda resolverse, ya sea por vía judicial o de otra manera, de forma ordenada".

A pesar de no contar con las grabaciones, las listas de canciones originales, los itinerarios internos de la gira, una guitarra Epiphone que usó la banda y una parka original de la gira de Kangol Oasis, seguirán adelante con la subasta.