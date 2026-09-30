Anne Hathaway reveló una tierna anécdota sobre su hijo y Lionel Messi

La actriz habló sobre su conexión con argentina y contó una historia que involucra a su hijo y la influencia del astro rosarino.

La actriz reveló una historia que delata el poder de la figura de Messi.

Anne Hathaway sorprendió al revelar una tierna anécdota sobre su hijo y Lionel Messi . El astro rosarino fue la figura que le sirvió al hijo de la actriz para hacerse un nuevo amigo. “Es un puente hacia tantas cosas maravillosas”, aseguró la actriz.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante una entrevista con TN, en el marco de la promoción de Verity , la película basada en el thriller psicológico de Colleen Hoover que Hathaway protagoniza junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett , la actriz habló sobre su vínculo con los argentinos y contó la anécdota protagonizada por su hijo para explicar la admiración que existe por el futbolista rosarino.

Según relató, la admiración por Messi le sirvió a su hijo para romper el hielo con otro nene y ponerse a charlar: “¿Te gusta Messi?” . El pequeño respondió que sí y su hijo también expresó su admiración por el futbolista: “Me encanta Messi” . “Y entonces fueron mejores amigos”, completó la actriz.

“Los chicos pueden ser tímidos alrededor de otros. Y son solo niños. No saben de qué hablar”, reflexionó la actriz.

Finalmente, Hathaway concluyó la charla con una nueva frase refiriéndose a la “magia” que supone la sola mención de Messi: “Sí, lo es. Es un puente hacia tantas cosas. Un puente para tantas cosas maravillosas”, concluyó sobre el astro argentino.

“Messi”:

Porque Anne Hathaway contó que Messi le ayudó a su hijo a hacerse un amigo: “Es un puente hacia tantas cosas maravillosas”.pic.twitter.com/smUIhidUE8 — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) September 29, 2026

De qué trata Verity, la nueva película de Anne Hathaway

La película está basada en la novela homónima de la autora estadounidense Colleen Hoover, y llegará a las salas de cine este jueves 1 de octubre.

La historia sigue a Lowen Ashleigh, una escritora que atraviesa serias dificultades económicas. Sin embargo, su situación cambia cuando recibe una oferta de trabajo que podría solucionar todos sus problemas: Jeremy Crawford, esposo de la exitosa autora de novelas de misterio Verity Crawford, la contrata para terminar la exitosa saga de libros de su esposa, quien se encuentra incapacitada tras sufrir un accidente.

Para realizar el trabajo, Lowen se muda temporalmente a la casa de los Crawford con el propósito de revisar los manuscritos y conocer mejor la obra de Verity. Pero, mientras busca material entre sus escritos, encuentra un manuscrito autobiográfico perturbador que revela oscuros secretos sobre la familia.

A medida que Lowen se adentra en la historia, comienza a cuestionar todo sobre Verity. Quizá la exitosa escritora no sea la persona que aparenta ser.

¿Quién es quién en Verity?

Para interpretar a los personajes, el elenco quedó conformado de la siguiente manera: