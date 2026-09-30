Rosario Briones: la pintura entre el control y el azar

En OTTO Galería, la artista presenta Éclat, un conjunto de obras en las que agua, pigmento y movimiento convierten la pintura en el registro irrepetible de un instante

En su primera exposición individual en OTTO Galería, Rosario Briones presenta obras de las series Derivas , Intervalos y Latente . Con curaduría de Ale Roux, la muestra inaugura el 1º de octubre y propone un recorrido por una práctica en la que el agua, el pigmento y el movimiento corporal convierten la pintura en registro de un instante único.

El agua se desplaza, arrastra el color y deja una huella que nunca podría repetirse del mismo modo. En ese territorio inestable, marcado por el diálogo entre la voluntad y el accidente, Briones crea las obras que integran Éclat, su primera exposición individual en OTTO Galería.

El título proviene de una palabra francesa que admite distintas traducciones: destello, resplandor, brillo intenso, fulgor. Briones la eligió también por su sonoridad y su condición abstracta, capaces de condensar la luminosidad que despliega la producción de Briones. Sus pinturas tienen la capacidad de registrar la aparición súbita de una forma antes de que vuelva a disolverse.

La práctica de la artista nace del movimiento. El cuerpo, la emoción y el gesto conducen un proceso en el que pintar adquiere una dimensión ritual y permite que aflore aquello que permanece en zonas menos visibles de la conciencia. Briones guía el agua y el pigmento, pero también acepta sus desvíos: interviene sobre el curso de los materiales, sin cancelar la autonomía que estos adquieren sobre la superficie.

Las obras de Briones exploran el vínculo entre agua, pigmento y movimiento corporal, a partir de un equilibrio entre control y azar.

La exposición reúne trabajos pertenecientes a las series Derivas, Intervalos y Latente. En Derivas, las capas de materia, transparencias y espesuras construyen el interior de la obra como un espacio cambiante. En Intervalos, el color funciona como una forma de sentir y establece tensiones entre la calma y la intensidad. En Latente, realizada sobre metal, los gestos se concentran en los márgenes y rodean un vacío central que permanece activo, como una presencia todavía por revelarse.

Briones trabaja sobre papel, tela, acrílico y chapa, e incorpora materiales procedentes del diseño industrial y del universo automotor. La pintura para automóviles introduce una dimensión vinculada con su historia familiar y, al mismo tiempo, produce superficies de una luminosidad particular. La fluidez del agua convive así con la resistencia del metal; lo orgánico se encuentra con lo industrial y la fragilidad del gesto queda fijada sobre soportes firmes.

En el texto curatorial, Roux vincula la obra de Briones con una genealogía que se extiende desde el primer expresionismo europeo hasta el expresionismo abstracto, influenciada por lenguajes contemporáneos. Las referencias a Jackson Pollock y Helen Frankenthaler aparecen en la importancia concedida al cuerpo, la expansión del pigmento y la tensión entre azar e intención. Sin embargo, Briones construye un vocabulario propio, definido por una pintura diáfana, fresca y luminosa.

Cada obra conserva la memoria de su proceso: la velocidad del gesto, el comportamiento del agua, la concentración del pigmento y las decisiones tomadas frente a lo imprevisto. Estas pinturas son el registro material de un instante único y efímero en el que el control y la incertidumbre alcanzan un equilibrio momentáneo.

La muestra Éclat, con curaduría de Ale Roux, reúne pinturas realizadas sobre papel, tela, acrílico y chapa.

Nacida en Buenos Aires en 1974, Rosario Briones es artista visual y docente. Es profesora nacional de Pintura, egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, y realizó seminarios de posgrado en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Se formó en los talleres de Sergio Bazán, Carolina Antoniadis y Laura Messing, y realizó clínicas de obra con Leila Tschopp y Ale Roux.

Integró Grupo Charco, colectivo dedicado a la investigación y al desarrollo de proyectos artísticos. En 2023, participó de las residencias Land Art, junto con Desiree de Ridder en Casa Providencia, y El impacto del paisaje, realizada en General Belgrano con Grupo Charco, donde desarrolló obras específicas para el lugar.

Su trabajo fue presentado en instituciones y espacios de Argentina y del exterior, entre ellos el Centro Cultural Recoleta, el Museo de Arte Contemporáneo del Sur, el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Casa Ensamble de Colombia y la feria Arte Américas, de Miami. En 2025, fue preseleccionada en la 112ª edición del Salón Nacional de Artes Visuales. Vive y trabaja en Buenos Aires.